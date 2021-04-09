Откуда берется сухость волос и как с ней бороться

Сухими волоси могут быть временно из-за неправильного ухода. Фото: pexels

Волосы могут стать сухими из-за неправильного ухода за ними.

Сухие волосы - это тип с пониженным салоотделением кожи головы, рассказала дерматолог Екатерина Мельник.

По ее словам, также есть нормальные волосы с умеренным салоотделением, жирные с повышенным салоотделением и смешанные волосы, которое могут быть жирными на корнях и сухими на прядях. Для сухих волос характерны тонкость и уязвимость.

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"Сухие волосы плохо отражают свет, вследствие чего выглядят тусклыми, не блестящими. Они легко рвутся, путаются, трудно расчесываются, секутся на концах. Довольно часто им сопутствует сухая мелкая перхоть, так называемая сухая себорея", - отметила врач.

Она утверждает, что сухость волос может быть временной, то есть именно в случае, когда за ним плохо ухаживают. Если такая проблема появляется, то надо обратиться к врачу.

Также сухими волосы могут стать из-за их окрашивания. В то же время, силиконы в составе кондиционера могут разгладить чешуйки, создав защитную пленку и эффект блестящих волос.

Ежедневно выпускают тысячи средств для ухода за волосами и кожей головы. Важно разбираться в том, как часто надо наносить и какое выбрать базовое hair-средство. Бальзам используют для придания объема, блеска и гладкости, а маску - для питания и восстановления волос.