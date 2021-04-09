Откуда берется сухость волос и как с ней бороться

 
Ексклюзивы
1/5
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 594
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1728
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1773
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 657
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 900
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
7
3
5
7
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
&quot;Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками&quot; - украинка делает макияж ногами
"Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками" - украинка делает макияж ногами
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 504
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 387
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 513
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 12:19

Откуда берется сухость волос и как с ней бороться

  Комментировать
Откуда берется сухость волос и как с ней бороться
Сухими волоси могут быть временно из-за неправильного ухода. Фото: pexels

Волосы могут стать сухими из-за неправильного ухода за ними.

Сухие волосы - это тип с пониженным салоотделением кожи головы, рассказала дерматолог Екатерина Мельник.

По ее словам, также есть нормальные волосы с умеренным салоотделением, жирные с повышенным салоотделением и смешанные волосы, которое могут быть жирными на корнях и сухими на прядях. Для сухих волос характерны тонкость и уязвимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами

"Сухие волосы плохо отражают свет, вследствие чего выглядят тусклыми, не блестящими. Они легко рвутся, путаются, трудно расчесываются, секутся на концах. Довольно часто им сопутствует сухая мелкая перхоть, так называемая сухая себорея", - отметила врач.

Она утверждает, что сухость волос может быть временной, то есть именно в случае, когда за ним плохо ухаживают. Если такая проблема появляется, то надо обратиться к врачу.

Также сухими волосы могут стать из-за их окрашивания. В то же время, силиконы в составе кондиционера могут разгладить чешуйки, создав защитную пленку и эффект блестящих волос.

Ежедневно выпускают тысячи средств для ухода за волосами и кожей головы. Важно разбираться в том, как часто надо наносить и какое выбрать базовое hair-средство. Бальзам используют для придания объема, блеска и гладкости, а маску - для питания и восстановления волос.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Откуда берется сухость волос и как с ней бороться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 5 Просмотров: 30979
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 21790
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 17083
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14166
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7083
Красота
Развенчали популярные мифы о кофе
Развенчали популярные мифы о кофе Просмотров: 1071
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы Просмотров: 189
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
6
 Просмотров: 1872
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой Просмотров: 72
Определили норму сладостей, которую можно съесть за день
Определили норму сладостей, которую можно съесть за день Просмотров: 729
Больше всего комментируют
5
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Если жена председателя СБУ имеет российский паспорт - это угроза нацбезопасности - секретарь СНБО
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
Голосов: 404
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть