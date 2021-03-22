Как правильно применять средства для волос

Ксения Пискун рассказала, есть ли разница между бальзамом, кондиционером и маской для волос. Фото: instagram.com/kseniia_pskn

Ежедневно выпускают тысячи средств для ухода за волосами и кожей головы. Важно разбираться в том, как часто надо наносить и какое выбрать базовое hair-средство.

Директор по развитию компании Artforma Ксения Пискун рассказала, есть ли разница между бальзамом, кондиционером и маской для волос. Об этом пишет ELLE.

Бальзам используют для придания объема, блеска и гладкости, а маску - для питания и восстановления волос. Маска может проникать в более глубокие слои волос. Обычно ее нужно дольше держать на волосах. Применять маску нужно 1-2 раза в неделю. Бальзам можно наносить 3-4 раза в течение недели.

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Кондиционер можно применять ежедневно: он не утяжеляет волосы и сглаживает их верхний слой, придает им мягкость и блеск, распутывает кончики. Активность восстановительных функций в кондиционере меньше, чем в бальзаме, который обеспечивает более комплексное воздействие на волосы. Еще одним преимуществом кондиционера является скорость и простота в использовании. Но у него поверхностное воздействие в отличие от предыдущих продуктов.

В процессе окрашивания и мелирования волос дома часто допускают ошибки. Из-за этого волосы портятся или результат окрашивания некрасивый и некачественный. Одной из ошибок является то, что не делают пробного окрашивания, которое нужно, чтобы проверить, нет ли аллергии на краску. Следует немного раствора нанести на небольшой участок кожи на внутреннем сгибе локтя на 45 мин., а затем смыть и понаблюдать в течение нескольких дней. Также надо убедиться, что подходит цвет.