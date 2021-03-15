Домашнее окрашивание волос: какие ошибки делают чаще всего

Осветлять волосы с помощью профессионального окислителя тоже нет положительного воздействия. Фото: pixabay

В процессе окрашивания и мелирования волос дома часто допускают ошибки.

Из-за этого волосы портятся, или результат окрашивания некрасивый и некачественный, пишет theLime.

Одной из ошибок является то, что не делают пробного окрашивания, которое нужно, чтобы проверить, нет ли аллергии на краску. Следует немного раствора нанести на небольшой участок кожи на внутреннем сгибе локтя на 45 минут, а затем смыть и понаблюдать в течение нескольких дней. Также надо попробовать, чтобы убедиться, что подходит цвет.

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В день окрашивания не стоит мыть голову, потому что себум, который образуется на коже, защищает ее от вредного воздействия краски. Не следует даже мочить волосы - иначе часть краски будет растекаться и цвет получится неравномерным. Специалисты после окрашивания не рекомендуют часто мыть голову, а также использовать шампуни от перхоти, чтобы не смыть пигмент. Используя средства для укладки, их обязательно необходимо смыть перед окраской, иначе краска может не подействовать. Поэтому лучше помыть голову вечером, а на следующий день красить волосы.

Осветлять волосы с помощью профессионального окислителя тоже не имеет положительного воздействия. Неправильное использование может привести к ожогу, аллергии, или испортить волоси.

Держать краску на волосах дольше необходимого времени еще одна из распространенных ошибок. Оставляя краску дольше необходимого времени, может очень навредить волосам.

Окрашивая волосы, нельзя использовать металлические расчески, заколки и другие предметы из металла, поскольку он окисляется и вступает в реакцию с краской. Поэтому можно получить неожиданный результат. Лучше всего взять расческу из пластика, керамики или дерева.

В период смены сезонов обостряется проблема выпадения волос. Это может предотвратить пища, содержащая много микроэлементов и которая улучшает состояние волос в целом, предотвращает ломкость. Преимущественно волосы выпадают из-за неправильного питания и перехода на всевозможные диеты, которые вызывают дефицит полезных веществ. Есть 2 основные элементы, которые нужно добавить в рацион, чтобы состояние улучшилось.