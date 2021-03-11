От выпадение волос могут спасти некоторые продукты

Также причиной выпадения волос может быть железодефицит. Фото: pixabay

В период смены сезонов обостряется проблема выпадения волос.

Это может предотвратить пища, содержащая много микроэлементов и которая улучшает состояние волос в целом, предотвращает ломкость, рассказала нутрициолог Настя Лисица.

Преимущественно волосы выпадают из-за неправильного питания и перехода на всевозможные диеты, которые вызывают дефицит полезных веществ. Есть 2 основные элементы, которые нужно добавить в рацион, чтобы состояние улучшилось.

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Волосы на 95% состоят одного конкретного белка - кератина. Он синтезируется внутри организма из аминокислот, источником которых является пища. Все незаменимые аминокислоты есть в растительных продуктах. Поэтому надо есть бобовые и цельнозерновые крупы - в первых много лизина, но мало метионина, в других - наоборот. Вместе они дают точно такой же полноценный белок, как в животных продуктах.

Также причиной выпадения волос может быть железодефицит. В ВОЗ говорят, что такую ​​проблему имеют около 40% женщин. Если не есть красное мясо 3-4 раза в неделю, и быть не уверенным в качественной растительной замене, не принимать добавки, то волосы будут выпадать. Всем женщинам, независимо от того, как они питаются, нужно контролировать уровень железа: сдавать анализы раз в полгода - ОАК и ферритин - принимать добавки во время критических дней, следить за тем, чтобы источники железа были в рационе ежедневно.

Белок и железо содержатся в одних и тех же продуктах, что и витамины группы В, цинк и другие вещи, которые так необходимы для красивых волос. Это бобовые, цельнозерновые крупы, орехи, семечки.

Красивые волосы часто зависят от ухода за ними. Иногда в ходе заботы можно допускать ошибки и не догадываться о них. Одной из таких ошибок является неправильно выбранные средства для ухода. Шампунь должен быть по типу кожи. Бальзамы, маски, термозащита - согласно волосу. Еще одна проблема, когда эти средства наносят неправильно. Например, бальзам и маски не следует наносить непосредственно на кожу головы и высоко на волосы. Эти средства по уходу именно за волосом, а попав на кожу, могут навредить.