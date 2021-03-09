Назвали привычки, которых надо избегать, ухаживая за волосами

Использование фенов, плоек или утюгов слишком часто также не благотворного влияния на волосы. Фото: pixabay

Красивые волосы часто зависят от ухода за ними.

Иногда в ходе заботы можно допускать ошибки и не догадываться о них, пишут 24 Новини.

Одной из таких ошибок является неправильно выбранные средства для ухода. Шампунь должен быть по типу кожи. Бальзамы, маски, термозащита - согласно самой волоса. Еще одна проблема, когда эти средства наносят неправильно. Например, бальзам и маски не следует давать непосредственно на кожу головы и высоко на волосы. Эти средства по уходу именно за волосом, а попав на кожу, могут навредить.

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Расчесывать волосы сверху вниз кажется естественным, но такой способ может повредить его, особенно, если оно подвержено от спутывания. Надо прочесывать волосы снизу и постепенно подниматся вверх, распутывая все узелки. Зубцы расчески должны быть широкими. Когда волосы полностью прочесани, надо провести по нему расческой от корней и до кончиков. Тогда правильно распределится жир, который появляется на поверхности кожи головы, а сухость и ломкость волос удастся предотвратить. Часто его чесать также не стоит.

Тереть волосы полотенцем - плохой способ для высушивания, потому что приводит к ломкости и может спровоцировать выпадение ослабленных волос. Надо воспользоваться мягким полотенцем и легко промокнуть лишнюю влагу без трения.

Использование фенов, плоек или прасочок слишком часто также не имеет благотворного влияния на волосы. Делать "горячее" укладки волос надо не чаще двух раз в неделю и обязательно использовать термозащиту.

Не надо мыть волосы каждый день, потому что удаляются натуральные жиры, его защищают и оно становится сухим и ломким. Ошибочно считать, что для отращивания длинных локонов следует избегать регулярных стрижек. На самом деле нужно каждые 8 ​​- 12 недель подстригать кончики волос, чтобы сохранить его силу и здоровье, особенно, если оно сечется.

Горячая вода обезвоживает кожу головы и сами волосы, которие становятся более уязвимыми к повреждениям. Кроме того, при жирном типе кожи горячая вода провоцирует повышение салоотделения. Использовать теплую воду надо хотя бы для ополаскивания волос.

Расческа для расчесывания тоже требует гигиенической чистки. Еженедельно надо его мыть шампунем и регулярно очищать от волос. Это нужно для того, чтобы устранить с расчески остатки жира, попавшего с волос.

Мокрое или влажные волосы легко травмировать, поэтому стоит ему дать высохнуть, а уже после этого расчесывать. Можно использовать расческу с редкими зубьями и расчесывать волосы снизу вверх.

Ошибку, которую делают во время мытья головы, назвала стилист из США Фелисити. Часто шампунь на волосы наносят один раз, но это надо делать дважды. Когда моем шампунем впервые, то кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.