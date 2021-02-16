Сколько раз надо использовать шампунь при мытье волос

Когда моем шампунем впервые, то кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее. Фото: pixabay

Ошибку, которую делают во время мытья головы, назвала стилист из США Фелисити.

Часто шампунь на волосы наносят один раз, но это надо делать дважды, пояснила она в Twitter.

Когда моем шампунем впервые, то кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.

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"А во время второго использования шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию", - пояснила експерт.

Она утверждает, что для качества и красоты волос, лучше мыть его не чаще чем 2-3 раза в неделю. Стилист советует наносить шампунь только на корни волос, потому что другим прядям для промывания достаточно пены, которая образуется во время мытья. Влажные волосы можно расчесывать только после кондиционера.

Главной ошибкой во время мытья головы является слишком сильное втирание шампуня в кожу. Таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к его выпадению.