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понедельник, 14 декабря 2020 23:46

Почему кусать губы - плохая привычка и как от нее избавиться

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Почему кусать губы - плохая привычка и как от нее избавиться
Для того, чтобы перестать кусать губы, понадобится от 10 до 40 дней. Фото: pixabay

Люди кусают губы случайно или подсознательно.

Привычка постоянно грызть губы вредна, кроме того, она портит внешний вид, пишет Medical News Today.

Покусанные губы выглядят некрасиво, но эта привычка может иметь серьезное основание. Физическими причинами откусывания губ может быть неправильный прикус или височно-нижнечелюстное расстройство. Но существуют психологические факторы, которых можно избавиться.

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Хроническое откусывания губ является одним из примеров поведения, ориентированного на тело. Она возникает как способ борьбы с ощущением дискомфорта и тревожности. Исследователи говорят, что у кого есть близкие родственники, страдающие вышеупомянутой проблемой, то такие люди могут быстрее развиваться. Однако, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз. Исследование 2014 года свидетельствуют, что даже мысль об этих привычках может заставить человека реагировать на них. Просто, вспомнив о покусывание губ, вы начинаете их кусать.

Некоторые могут даже не замечать навязчивого покусывание губ, кроме их некрасивого вида и проблем с нанесением помады. А другие имеют высокую вероятность получить серьезные осложнения. Среди них: болезненный вид губ; воспаление на губах; покраснение; отечность; кровоточивость.

Проблему на этапе ее зарождения. И не ждать, когда появятся очевидные симптомы. Избавьтесь от этой привычки, скрабуйте губы и правильно ухаживайте за ними.

Для того, чтобы перестать кусать губы, понадобится от 10 до 40 дней. Нужно найти причину появления такой привычки. Прислушайтесь к себе и вы заметите, при каких обстоятельствах начинаете кусать губы. Постарайтесь себя контролировать и не кусать губы, отвлекайтесь на другое. Старайтесь контролировать собственные эмоции и действия. В моменты сильных эмоциональных всплесков и при замысле старайтесь воздерживаться от покусывание губ. Регулярно увлажняйте губы. Награждайте себя за успехи, так будет легче преодолеть эту привычку.

Тонкая и нежная кожа губ больше подвергается негативному воздействию холодного и морозного ветра зимой. Надо позаботиться о том, чтобы губы не обветривались и на них не возникали неприятные трещины, которые вызывают лишний дискомфорт, пишет Harper's Bazaar. Губам в холодное время года нужен особый уход, поэтому стоит предотвратить появление сухости и трещинок.

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