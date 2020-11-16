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Обветренные губы зимой: как избежать неприятных последствий

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Обветренные губы зимой: как избежать неприятных последствий
Зимой стоит отказаться от помад, которые сушат губы. Фото: pixabay

Тонкая и нежная кожа губ больше подвергается негативному воздействию холодного и морозного ветра зимой.

Надо позаботиться о том, чтобы губы не обветривались и на них не возникали неприятные трещины, которые вызывают лишний дискомфорт, пишет Harper's Bazaar.

Губам в холодное время года нужен особый уход, поэтому стоит предотвратить появление сухости и трещинок.

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Чтобы избежать обветренных губ зимой, пользуйтесь гигиенической помадой. Каждый раз перед тем, как выйти на улицу, нанесите увлажняющий косметический продукт на губы, который будет служить защитной пленкой губам от ветра. В холодное время стоит пользоваться гигиенической помадой с плотной текстурой на основе воска или масел.

Также следует использовать маску для губ. Благодаря тому, что средство будет действовать в течение всей ночи, оно эффективно поможет заживить трещинки на губах. Чтобы сделать маску для губ самостоятельно, смешайте кокосовое масло с коричневым сахаром, и нанесите смесь перед сном. Также вы можете воспользоваться обычным бальзамом.

Не рекомендуется использовать стойкие помады. Зимой стоит отказаться от помад, которые сушат губы. Стойкие средства для макияжа губ содержат больше ингредиентов, которые способствуют сухости кожи, а также глубже проникают в дерму, в результате чего со временем появляются трещины. В частности, всегда готовьте кожу губ до нанесения помады: скрабуйте 1-2 раза в неделю и увлажняйте.

Витамин A для здоровья губ. Чтобы кожа губ была в хорошем состоянии зимой, нужно заботиться о ней изнутри. Витамин A и продукты, которые его содержат, могут помочь. Для этого следует употреблять витаминные добавки и такие продукты, как свекла, морковь, облепиха и фрукты оранжевого цвета. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Осенью особое внимание нужно уделять средствам ухода за кожей лица и рук. В этот холодный период кожа не только обветриваеться из-за холода и мороза, но и страдает из-за неправильно подобранного ухода. Одной из самых распространенных ошибок является отсутствие тоника.

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