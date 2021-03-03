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четверг, 04 марта 2021 06:00

Беды белорусов начались с безразличия к своему языку

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"Кажется, мы проиграли", - заявила белорусская оппозиционер Светлана Тихановская. И добавила, что люди боятся и устали протестовать.

Результатом этого проигрыша стали жестокие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко к тем, кто участвовал в протестах против фальсификации президентских выборов. Людей увольняют с работы, бросают за решетку, пытают, калечат, насилуют.

Несколько лет тому назад в составе делегации Союза писателей Украины я побывал на Шевченковском празднике в Виннице. Туда пригласили делегации из разных стран, в том числе из Беларуси. Молодая поэтесса и певица Татьяна рассказала, что накануне ее уволили из Минской филармонии за то, что она принципиально всегда говорит на родном языке.

Веселая и раскованная Таццяна - так ее звали по-белорусски - стала душой общества в эти дни. Она пела по вечерам под гитару белорусские и украинские песни и старинные русские романсы, рассказывала о жизни интеллигенции в своей стране.

Мы общались каждый на своем языке и понимали без переводчика. Таня восхищалась украинцами за то, что вышли на Майдан, что смогли дать отпор северному агрессору. За то, что у нас свобода слова, можно свободно говорить на украинском. Что мы можем без боязни обсуждать события в стране, критиковать президента или мэра, политиков и депутатов и периодически менять власть.

На заключительном концерте, когда на сцене выступал хор имени Веревки с народными песнями и танцами, Татьяна расплакалась от умиления. Вздыхала, что у них такое невозможно. Говорила, что молодые люди белорусского не знают и считают себя "русскими". А народные песни и танцы почти никого не интересуют.

Другой писатель из Беларуси рассказал, как выступал с коллегой в сельской школе в Брестской области. В конце встречи пятиклассник спросил его, откуда он так хорошо знает польский язык. Мальчик перепутал его с белорусским. Школьники уже не знают, как звучит язык их предков.

В национально-освободительной борьбе язык нации является главным маркером и духовным фактором. Более 100 лет тому назад Леся Украинка писала:

Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів.

Нации умирают не от инфаркта, сначала у них отбирает язык, - добавила в наше время Лина Костенко.

Беды белорусов начались с безразличия к своему языку и культуре и потери национальной идентичности. Но они этого пока не понимают. Поэтому и проиграли. Хотя шины с БелАЗов гораздо больше и более грозные, чем в автомобилях украинцев.

Автор: Александр ГУНЬКО
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Дата
04
марта

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