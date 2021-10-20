 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 315
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 1386
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 792
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 4455
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2538
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2052
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1647
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6327
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 729
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 756
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2655
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1674
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 297
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
среда, 27 октября 2021 23:31

Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд

  Комментировать
 

— Ми в Нацбанку вважаємо, що обсяг сірої економіки в Україні становить до 30 відсотків внутрішнього валового продукту. Наші громадяни заощадили поза банківською системою після 2010 року 30–35 мільярдів доларів. У різних валютах — доларах, євро і гривнях, — каже голова НБУ 48-річний Кирило Шевченко.

Улітку голова податкового комітету Данило Гетманцев говорив, що українці тримають "під подушкою" близько $50 млрд. Мовляв, якщо після ухвалення відповідного закону українці виведуть з тіні хоча б $10–20 млрд, це стане перемогою. 15 червня Верхов­на Рада започаткувала в Україні податкову амністію. Закон пропонує з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022-го провести добровільне декларування активів фізосіб, які придбали до 1 січня цього року, але з яких не сплатили податки.

— Наша держава збирає величезні податки. При цьому робить для людей значно менше, ніж могла б, — каже економіст 58-річний Володимир Дубровський. — У розвинених країнах обсяг тіньової економіки зазвичай становить 10–15 відсотків. Якщо порівнювати з державами приблизно нашого рівня, ми десь посередині. Це навіть дивно, бо за податковим тиском на економіку ми мало не перші в Європі. То ж у нас ще невеликий тіньовий сектор.

Насамперед він створює нерівні умови в певних галузях. Хтось оптимізує прибуток через офшори, а хтось ні. Хтось завозить товари прозоро, хтось контрабандою. Чесні опиняються в несприятливих умовах.

Треба запровадити податок на виведений капітал замість податку на прибуток (бізнес зможе не платити 18 відсотків державі, а вкладати ці гроші в розвиток компанії. Обкладатимуться лише виведені дивіденди. — ГПУ). Це зменшить корупційні можливості наших податківців. Й забезпечить кращі можливості контролю.

Необхідно радикально зменшувати тиск на фонд заробітної плати. Це виведе з тіні значну частину зарплат.

Касові апарати для малого та середнього бізнесу лише поглиб­лять проблему (із 1 січня 2022 року фізичні особи підприємці другої-третьої груп зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. — ГПУ). Це міф, що вони сприятимуть виведенню бізнесу з тіні. Для великого бізнесу касові апарати потрібні, щоб контролювати працівників. Заодно ними користується податкова служба, щоб контролювати продажі. Але систему електронної фіксації можна обійти. Це пропонують робити самі постачальники касових апаратів. Це проблема не лише України, а й багатьох розвинених держав, як Швеція чи Канада. Якщо власник побоюється за розкрадання власного бізнесу, це робить систему ефективною. Якщо ж у нього немає потреби контролювати найманих працівників, вона не працює. А в малого бізнесу така потреба відсутня. Та й торгівлі контрабандою система не зашкодить, бо документи можуть бути підроблені.

10 років тому, за прем'єрства Миколи Азарова, ухвалили Податковий кодекс, несприятливий для малого бізнесу. Кількість зайнятих ним людей зменшилася на 2,2 мільйона осіб, за даними Держкомстату. Майже 300 тисяч пішли на заводи. Решта — у тінь. Є несправедлива конкуренція між тими, хто платить податки, і хто ні. Фіскалізація малого бізнесу лише поглибить проблему.

Автор: Дмитро КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 21421
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 5310
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 4455
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3681
&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3474
Комментарии
"В Евросоюзе есть страны, которые больше прислушиваются к России, чем к собственным ценностям"
"В Евросоюзе есть страны, которые больше прислушиваются к России, чем к собственным ценностям" Просмотров: 90
"Власть хочет все контролировать, а не бороться с коррупцией"
"Власть хочет все контролировать, а не бороться с коррупцией" Просмотров: 9
Будапешт помогает Москве уничтожить украинский транзит
Будапешт помогает Москве уничтожить украинский транзит Просмотров: 9
"Саакашвили становится важным для грузинской политики даже за решеткой"
"Саакашвили становится важным для грузинской политики даже за решеткой" Просмотров: 18
Зеленский пошатнул мечту общества о "новых лицах"
Зеленский пошатнул мечту общества о "новых лицах" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
3
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 719
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть