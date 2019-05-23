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пятница, 24 мая 2019 07:21

Кто работает в команде президента
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Президент 41-летний Владимир Зеленский за два дня с 21 мая назначил на должности 11 человек. Подаем ключевые из них.

Иван Баканов, 45 лет, первый заместитель главы Службы безопасности Украины, руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Один из основателей и руководитель "Квартала 95". Родом из Кривого Рога на Днепропетровщине. С президентом - друзья детства: жили в одном доме, ходили в одну школу. Руководил юридической службой "Квартала 95". На него зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95".

Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве. По специальности ревизор. Имеет и юридическое образование. С декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа". Был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского.

Жена Оксана. Имеют сыновей Степана и Артура.

Андрей Богдан, 42 года, глава Администрации президента.

Родом из Львова. По специальности юрист. В столице был управляющим партнером в адвокатской фирме. В 2007 году баллотировался в парламент на внеочередных выборах в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". В парламент не прошел.

Три года был заместителем министра юстиции по борьбе с коррупцией в правительстве Юлии Тимошенко. Работал в правительстве Виктора Януковича. В 2010-ом стал заместителем министра Кабинета министров и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. На той же должности работал в правительстве Николая Азарова. В марте 2014-го его освободили от должности.

Был советником председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского, с 2015 года - его адвокат.

Баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2014-го по спискам "Блока Петра Порошенко" под №74, в парламент не прошел. Впоследствии его исключили из списка. Защищал в суде бывшего заместителя Коломойского в Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана.

Женат. Воспитывает четырех дочерей.

Андрей Герус, 36 лет, представитель президента в Кабинете министров.

Родом из Нововолынска Волынской области. Имеет специальность "экономическая кибернетика". Получил степень магистра делового администрирования в Гренобльской школе бизнеса в Лондоне.

В начале 2000-х был аналитиком по инвестициям, директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". Работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". В августе 2014-го был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Через год уволился. Вернулся в "Конкорд Капитала" на должность исполнительного директора.

Баллотировался в Киевсовет от "Самопомочі". С 2017 года - председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

С женой Натальей воспитывает двух дочерей.

Руслан Стефанчук, 43 года, представитель президента в Верховной Раде.

Родом из Тернополя. Имеет два высших образования: правоведение и менеджмент производственной сферы. Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Работал помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива. Руководил отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады.

До назначения работал в Хмельницком университете управления и Национальной академии прокуратуры.

С женой Мариной воспитывают дочь Злату и сына Олеся.

Руслан Хомчак, 51 год, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

В Вооруженных силах с 1993-го, генерал-лейтенант. Родом из Ривне. Окончил Московское общевойсковое училище. Служил в Германии, Беларуси. В течение семи лет - в 24-й отдельной механизированной бригаде. После окончания Национальной академии обороны вернулся туда начальником штаба.

Четыре года был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах. Возглавлял 72-ю отдельную механизированную бригаду. Был начальником штаба 8-го армейского корпуса. Начальником штаба Сухопутных войск ВСУ, командующим Оперативного командования "Юг".

Во время войны на Донбассе командовал одним из секторов сил АТО в Донецкой области и операцией по взятию Иловайска.

Имеет награды за службу. О семье информации нет.

Сергей Шефир, 54 года, первый помощник президента.

Друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Родом из Кривого Рога. Был сценаристом, продюсером и директором "Студии Квартал-95". Работал с братом Борисом Шефиром.

Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "подземная механика". Продюссировал сериал "Сваты", фильмы "Я буду рядом", "8 первых свиданий".

С Зеленским познакомились в 1995-м, когда с братом организовывали фестиваль КВН в Кривом Роге. В 2003 году Шефиры вместе с нынешним президентом основали студию "Квартал-95". Сергея называли правой рукой Зеленского.

С женой Ларисой имеют сына Никиту.

Автор: Марина ОНОПЧУК
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