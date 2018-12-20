В Украинскую православную церковь перешли два митрополита

Два иерарха Московского патриархата перешли в новосозданную Православную церковь Украины. Митрополиты Винницкий и Барский 56-летний Симеон, в миру Владимир Шостацкий, и Переяслав-Хмельницкий 41-летний Александр Драбинко принимали участие в объединительном соборе 15 декабря. Оба получили благословение от Вселенского патриарха Варфоломея.

После собора начал получать угрозы от других владык, говорит Симеон:

— Столько зла, желчи и ненависти еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верян Московского патриархата. Любовью там не пахнет. Где нет любви — там нет Бога. От владык слышал: "Иуда, тебя ветка дожидается". Еще до собора в нашу церковь звонили из Москвы. Говорили провести чистку "националистов".

Винницкий кафедральный собор перешел в Православную церковь Украины. Некоторые священники, которые служили в нем, покинули храм.

— Досадно. Даже те, кто меня поддерживал, засомневались. Спрашивали: "От нашей церкви должны же были прийти на объединительный собор 10 владык, а были только вы?" Нас было двое. Но лишь я являюсь правящим архиереем, который руководит епархией.

Говорил Онуфрию, что нас — 87 архиереев Московского патриархата, большинство. Идем на собор, изберем вас председателем единой православной церкви. Он ответил: "Нет, не пойдем. Мы свою церковь бросаем под танк". Под этим решением (о неподдержке автокефалии Украинской церкви. — ГПУ) я единственный не подписался. Те, кто еще вечером перед собором обещали быть, 15 декабря вдруг оказались за рубежом или заболели. Испугались за свой трон. За эти годы, при Онуфрии (возглавляет Московский патриархат с 2014-го. — ГПУ), ни разу не было собрания архиереев, на котором можно было бы выразить свое мнение. И Крым уже начался, и война. Я просил собраться, отвечали: "А для чего?"

18 декабря в Винницу приехал новый наместник Московского патриархата 46-летний Варсонофий — в миру Василий Столяр. Будет служить в Кресто-Воздвиженском храме.

Во время проповеди 16 декабря митрополит Симеон обратился к прихожанам.

— Просил прощения, что 20 лет говорил на прихожан УПЦ КП "раскольники". Людям трудно воспринять, что теперь все по-другому. Тем более Московский патриархат продолжает пугать их. Мол, только вы спасетесь, а другие попадут в ад, "русское православие самое спасительное". Это сектантский подход, — говорит Симеон.

Общины в каждом районе и селе сами будут определяться, куда им переходить — в Украинскую православную церковь или Русскую.

— С храмами в собственности государства будет проще. С нововыстроенными все будет зависеть от общины. Например, если одна часть села проголосует за переход в УПЦ, а вторая захочет остаться в Русской церкви, то может быть поочередное служение. Если за переход в УПЦ будет меньшинство, придется искать новое помещение. Должны проголосовать не только прихожане храма, но и все жители города и села. Священник поддержит их выбор или покинет церковь, — рассказывает Симеон. — Процесс создания Украинской православной церкви необратим. Но может растянуться на 10 лет.

Проповеди в храмах Православной церкви Украины обязательно будут на украинском языке. Постепенно — и все службы. Для этого нужно новое образование для священников. Богословские школы будут воспитывать новых, учить украинскому.

Кто был в прежних церквях Киевского патриархата и Автокефальной, уже привыкли молиться на украинском. Для наших священников и парафиян процесс будет дольше и сложнее. Привыкли делать, как научены.

Таинства, которые прошли в Украинской православной церкви Московского патриархата, признаются УПЦ. Никаких перекрещиваний, дополнительных обрядов проводить не нужно.

— Лет 20 ходил в церковь Московского патриархата. Когда узнал, что деньги прихожан пересылали в Москву, — перестал. Речь о сотнях тысяч долларов, — говорит 44-летний Владимир Коляда из города Калиновка на Виннитчине. — Веряне переходили в Киевский патриархат и после скандальных заявлений священников Московского. Люди возмущались, когда они не хотели отпевать бойца АТО или ребенка, крещенного в храме Киевского патриархата. Только в моем местечке более 60 процентов людей перешли в Украинскую церковь за последние пять лет. Наш священник поехал в АТО капелланом.

Настоятель храма Преображення Господнего в Киеве Александр Драбинко во время службы 19 декабря сообщил о переходе в Православную церковь Украины. Веряне встретили заявление аплодисментами. Накануне большинство на приходском совете постановило, что он останется настоятелем храма. Служить тут ему запретил Московский патриархат после собора.

— Я впервые во время литургии упомянул Вселенского патриарха и митрополита Киевского Епифания. К сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего решения и покинули храм. Но я надеюсь, они вернутся. Наши двери открыты, — говорит Александр Драбинко.