 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
2
2
3
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:50

В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
3

  Комментировать

Два иерарха Московского патриархата перешли в новосозданную Православную церковь Украины. Митрополиты Винницкий и Барский 56-летний Симеон, в миру Владимир Шостацкий, и Переяслав-Хмельницкий 41-летний Александр Драбинко принимали участие в объединительном соборе 15 декабря. Оба получили благословение от Вселенского патриарха Варфоломея.

После собора начал получать угрозы от других владык, говорит Симеон:

— Столько зла, желчи и ненависти еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верян Московского патриархата. Любовью там не пахнет. Где нет любви — там нет Бога. От владык слышал: "Иуда, тебя ветка дожидается". Еще до собора в нашу церковь звонили из Москвы. Говорили провести чистку "националистов".

Винницкий кафедральный собор перешел в Православную церковь Украины. Некоторые священники, которые служили в нем, покинули храм.

— Досадно. Даже те, кто меня поддерживал, засомневались. Спрашивали: "От нашей церкви должны же были прийти на объединительный собор 10 владык, а были только вы?" Нас было двое. Но лишь я являюсь правящим архиереем, который руководит епархией.

Говорил Онуфрию, что нас — 87 архиереев Московского патриархата, большинство. Идем на собор, изберем вас председателем единой православной церкви. Он ответил: "Нет, не пойдем. Мы свою церковь бросаем под танк". Под этим решением (о неподдержке автокефалии Украинской церкви. — ГПУ) я единственный не подписался. Те, кто еще вечером перед собором обещали быть, 15 декабря вдруг оказались за рубежом или заболели. Испугались за свой трон. За эти годы, при Онуфрии (возглавляет Московский патриархат с 2014-го. — ГПУ), ни разу не было собрания архиереев, на котором можно было бы выразить свое мнение. И Крым уже начался, и война. Я просил собраться, отвечали: "А для чего?"

18 декабря в Винницу приехал новый наместник Московского патриархата 46-летний Варсонофий — в миру Василий Столяр. Будет служить в Кресто-Воздвиженском храме.

Во время проповеди 16 декабря митрополит Симеон обратился к прихожанам.

— Просил прощения, что 20 лет говорил на прихожан УПЦ КП "раскольники". Людям трудно воспринять, что теперь все по-другому. Тем более Московский патриархат продолжает пугать их. Мол, только вы спасетесь, а другие попадут в ад, "русское православие самое спасительное". Это сектантский подход, — говорит Симеон.

Общины в каждом районе и селе сами будут определяться, куда им переходить — в Украинскую православную церковь или Русскую.

— С храмами в собственности государства будет проще. С нововыстроенными все будет зависеть от общины. Например, если одна часть села проголосует за переход в УПЦ, а вторая захочет остаться в Русской церкви, то может быть поочередное служение. Если за переход в УПЦ будет меньшинство, придется искать новое помещение. Должны проголосовать не только прихожане храма, но и все жители города и села. Священник поддержит их выбор или покинет церковь, — рассказывает Симеон. — Процесс создания Украинской православной церкви необратим. Но может растянуться на 10 лет.

Проповеди в храмах Православной церкви Украины обязательно будут на украинском языке. Постепенно — и все службы. Для этого нужно новое образование для священников. Богословские школы будут воспитывать новых, учить украинскому.

Кто был в прежних церквях Киевского патриархата и Автокефальной, уже привыкли молиться на украинском. Для наших священников и парафиян процесс будет дольше и сложнее. Привыкли делать, как научены.

Таинства, которые прошли в Украинской православной церкви Московского патриархата, признаются УПЦ. Никаких перекрещиваний, дополнительных обрядов проводить не нужно.

— Лет 20 ходил в церковь Московского патриархата. Когда узнал, что деньги прихожан пересылали в Москву, — перестал. Речь о сотнях тысяч долларов, — говорит 44-летний Владимир Коляда из города Калиновка на Виннитчине. — Веряне переходили в Киевский патриархат и после скандальных заявлений священников Московского. Люди возмущались, когда они не хотели отпевать бойца АТО или ребенка, крещенного в храме Киевского патриархата. Только в моем местечке более 60 процентов людей перешли в Украинскую церковь за последние пять лет. Наш священник поехал в АТО капелланом.

Настоятель храма Преображення Господнего в Киеве Александр Драбинко во время службы 19 декабря сообщил о переходе в Православную церковь Украины. Веряне встретили заявление аплодисментами. Накануне большинство на приходском совете постановило, что он останется настоятелем храма. Служить тут ему запретил Московский патриархат после собора.

— Я впервые во время литургии упомянул Вселенского патриарха и митрополита Киевского Епифания. К сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего решения и покинули храм. Но я надеюсь, они вернутся. Наши двери открыты, — говорит Александр Драбинко.

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украинскую православную церковь перешли два митрополита». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56552
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40308
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28556
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12852
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12348
Комментарии
"Придется поднять цены на газ весной"
"Придется поднять цены на газ весной" Просмотров: 522
Мы выбираемся из Средневековья
Мы выбираемся из Средневековья Просмотров: 9
"России нужен весь Керченский пролив"
"России нужен весь Керченский пролив" Просмотров: 171
"Кремль готовит прикрытие для наступления"
"Кремль готовит прикрытие для наступления" Просмотров: 333
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук Просмотров: 81
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 636
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua