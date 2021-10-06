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четверг, 07 октября 2021 06:11

Будапешт помогает Москве уничтожить украинский транзит

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1 октября российский Газпром остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Сделал это вопреки контракту на год - с 1 октября 2021-го до 30 сентября следующего года. Россияне начали поставлять газ в Венгрию через "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы. "Балканский поток" - это продолжение "Турецкого потока". Поэтому газ в Венгрию будут поставлять через Болгарию и Сербию. Это вроде гарантирует надежный транзит, говорят в Газпроме.

- Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины. Мы ни разу не нарушали обязательств, - рассказывает гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" 44-летний Сергей Макогон. - К тому же украинский маршрут экономически выгоден, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию. Это ставит под вопрос конкурентоспособность и прозрачность газовых рынков Евросоюза. Использование влияния Газпрома в политических целях надо остановить. Тем более на фоне шокирующего роста цен на газ.

- Венгрия имеет особые отношения с Россией. Нанесла удар по нашим отношениям. Мы ответим. Не должно быть никакого сожаления, - говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 40 лет. - Заседание совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в конце сентября отменили. Мы знали, что туда летит российская делегация и это соглашение подпишут. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов.

Киев не имеет права вмешиваться в энергетическую политику Будапешта, говорит глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш. Предупредил, что его страна будет продолжать блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс.

- Нафтогаз подготовит обращение в суд. Но не сразу. Будут консультации сторон. Вопрос не только в Газпроме. Без содействия венгерской стороны россияне ничего не добились бы, - говорит эксперт по энергетическим вопросам 58-летний Михаил Гончар.

- Делать из Будапешта невинную жертву российских происков не стоит. Режим их премьера Орбана зависим от поставок российской нефти и газа. Будучи страной - членом ЕС и НАТО, Венгрия максимально идет навстречу всем прихотям Кремля. Она не является страной, которая определяет, кому быть в Альянсе. Пока игнорировал бы подобные вещи.

Будапешт нарушил многосторонние договоры. В частности Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Опасается штрафов со стороны Брюсселя. Режим Орбана давно на крючке у руководства Евросоюза. Ему грозит прекращение финансирования ряда позиций. Этот прецедент может стать хорошей возможностью для Брюсселя поквитаться с Будапештом.

4,5 миллиарда "кубов" транзита не обернутся для нас экономической катастрофой. Газпром в соответствии с принципом "транспортируй или плати" возместит ущерб.

В критический момент Будапешт помогает Москве уничтожить украинский транзит. Газпром "осушает" европейский газовый рынок, начиная с мая этого года. Именно путем уменьшения поставок через Украину. Уже - до технически критического уровня.

Если бы ему удалось 1 октября запустить первую ветку "Северного потока-2" (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. - ГПУ) и, через "Турецкий поток" отправить часть газа в Венгрию, то через нашу ГТС шел бы мизерный объем . Технически не обеспечивал бы функциональность газотранспортной системы. Газпром имел бы основания обвинить Украину в нарушении договора 2019 года и досрочно его расторгнуть. Задумка была заблокировать Украине транзит и объявить ее виновной. Страна - член ЕС и НАТО играет и против союзников.

Что может сделать Украина?

- Адекватно отвечаем на корпоративном уровне. Выиграли Стокгольмский арбитраж (Газпром заплатил Нафтогазу $ 2,9 млрд долга за недопоставленный газ для транзита. - ГПУ). Сейчас тоже надо использовать правовые механизмы.

Украина предупреждала, что доминирование Газпрома будет дорого стоить Евросоюзу. Надо приложить совместные усилия. 12 октября в Киеве будет саммит "Украина - ЕС". Надо заставить Газпром играть по европейскому энергетическому законодательству. Мы - часть европейского энергетического пространства. Ведь традиционный маршрут через Украину и Словакию дискриминировали, нарушив главный принцип. Европейская комиссия еще только осмысливает происходящее на энергетических рынках. Механизмы принуждения России к прекращению газовой агрессии есть. Главное - политическая воля Брюсселя.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
07
октября

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