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четверг, 30 сентября 2021 07:10

Зеленский пошатнул мечту общества о "новых лицах"

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Через два с половиной года должен состояться первый тур следующих президентских выборов - 31 марта 2024-го. Владимир Зеленский отбыл половину срока. Украинцам стоит быть готовыми ко второму сроку бывшего комика. В нынешних рейтингах Зеленский лидирует со значительным отрывом.

Катастрофы, которой пугали в 2019-ом сторонники бывшего президента, не произошло. Ситуация в стране где-то такая же, как до избрания Зеленского. Внешняя политика осталась направленной на Евросоюз и Североатлантический альянс. Россия не получила желаемое претворение в жизнь Минских договоренностей.

Дела с внутренним развитием преимущественно безрадостные. У нас плохой инвестиционный климат, до сих пор крепкая коррупция, нереформированные суды и социальная несправедливость. Но точно не хуже, чем во времена предшественников. А это разрушает смысл прихода к власти Порошенко и его людей. Не произошло и прорыва, на который надеялись в 2019 году сторонники Зеленского.

Действующему президенту на руку и то, что он с соратниками ощутимо пошатнул мечту общества о "новых лицах" как гарантах быстрых изменений в стране. Поэтому появление мощных внесистемных кандидатов маловероятно. А только такие могли бы составить Зеленскому настоящую конкуренцию. Уже есть недоверие не только к старым системным политикам, но и к новым.

Зеленский обещал не баллотироваться на второй срок. Но президентским политтехнологам нетрудно будет найти кучу аргументов в пользу нарушения обещания. Самый главный: а кому передать страну? Следующие в списке Порошенко, Тимошенко, Бойко.

Пойдет ли президент на второй срок? Сегодня ответ очевиден. Разве что произойдет что-то неординарное.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ, журналист
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