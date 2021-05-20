Назвали напиток, который заменит кофе утром

Кофе утром можно заменить различными видами чая. Фото: pixabay

Вместо кофе, утром можно пить матчу или любой другой зеленый чай.

Этот напиток не вызывает нервозности и бессонницы, как это может делать кофе, пишет Well and Good.

Чай содержит теанин, что нейтрализует негативные эффекты кофеина.

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Нутрициолог Кэри Ганс утверждает, что несмотря на полезные свойства кофе, он может вызвать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение. Заменить его может белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение.

"Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина", - рассказала диетолог Лорен Минчен.

Также хорошо заменяет красный чай ройбуш, который выводит из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках и может вызвать мочекаменную болезнь.

Эксперт советует заменить обычный кофе на грибной. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, поскольку готовится из лечебных грибов и на вкус мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Также даптогены, содержащиеся в грибном кофе, помогут защитить организм от стресса.

Пить кофе в первые минуты после пробуждения утром может быть опасно. В то же время существует наиболее подходящий период для этого. Выпив кофе спросонья или в неподходящее время суток, вместо восполнения сил и бодрости можно стать еще более сонным и усталым.