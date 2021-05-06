Пить кофе после сна опасно - диетологиня

Если пить кофе после завтрака, такого скачка сахара не будет, поскольку клетчатка и белок из пищи способны остановить этот процесс. Фото: pixabay

Пить кофе в первые минуты после пробуждения утром может быть опасно.

В то же время существует наиболее подходящий период для этого, рассказала диетолог Кэтрин Келли, передает Daily Mail.

Она объясняет, что выпив кофе спросонья или в неподходящее время суток, вместо восполнения сил и бодрости можно стать еще более сонным и усталым.

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"Вы можете чувствовать себя довольно слабым, если вы не проснулись полностью, а потом выпили кофе", - говорит диетолог.

По ее словам, лучше пить кофе не раньше, чем через полчаса после пробуждения. Также тем, кто не выспался, не надо пить кофе на голодный желудок, потому что это приведет к повышению уровня сахара в крови через несколько часов.

"Университет Бата провел небольшое исследование людей, которые плохо спали, а потом пили кофе после пробуждения, И обнаружили, что уровень сахара в их крови значительно повысился", - рассказала експерт.

Если пить кофе после завтрака, такого скачка сахара не будет, поскольку клетчатка и белок из пищи способны остановить этот процесс.

Люди, которые придерживаются правил здорового питания, нередко отказываются от напитков, содержащих кофеин. Это решение правильно для некоторых людей. Для них существуют напитки-заменители кофе.