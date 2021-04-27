Какие напитки могут заменить кофе

Есть люди, которым стоит прекратить употреблять кофе. Фото: pixabay

Люди, которые придерживаются правил здорового питания, нередко отказываются от напитков, содержащих кофеин.

Это решение есть действительно правильным для некоторых людей. Для них существуют напитки-заменители кофе, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

По ее словам, кофе надо перестать пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта на этапе лечения и заживления стенок кишечника. Также тем, кто лечит акне и людям с аутоиммунными заболеваниями на этапе лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кофе имеет такой же эффект для потенции, как виагра - ученые

Напитки без кофеина, которые также заряжают энергией и могут заменить кофе.

Цикорий. Выбор большой: порошок, жидкий цикорий и в гранулах. Последний хорошо заваривать в гейзерной кофеварке. Цикорий имеет ярко выраженную кислинку.

Любые травяные чаи.

Корень одуванчика. Его надо обжарить на сухой сковороде без масла, перемолоть в кофемолке и заварить, как кофе. Обладает желчегонными свойствами.

Ячменный напиток. Может быть альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.

Кофе без кофеина. Кофеин в таком напитке все же немного есть, но в микродозах.

Международная группа ученых впервые подробно описала изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Как известно, кофе улучшает внимание, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. При этом нейробиологические причины этих эффектов до сих пор подробно не изучали.