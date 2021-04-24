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суббота, 24 апреля 2021 22:26

Ученые детально изучили влияние кофе на работу мозга

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Ученые детально изучили влияние кофе на работу мозга
Как известно, кофе улучшает внимание, повышает показатели общей моторики, обучение и памяти. Фото: Pixabay

Международная группа ученых впервые подробно описала изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Результаты их работы были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Как известно, кофе улучшает внимание, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. При этом нейробиологические причины этих эффектов до сих пор подробно не изучали.

Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета в Дании впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы сравнить активность мозговых связей у людей, употребляющих кофе ежедневно, и тех, кто совсем его не пьет.

В первую группу вошли 31 человек, во вторую – 24. В ходе исследования было установлено, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль.

Кроме того, у них выявили повышенную динамическую активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями – мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

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Ранее выяснилось, что изменение голоса, то есть его напряженное звучание, может стать тем признаком, который будет подавать сигнал, что кофе для организма много.

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