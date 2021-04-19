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понедельник, 19 апреля 2021 23:46

Как голос человека может подсказать, что она пьет много кофе

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Как голос человека может подсказать, что она пьет много кофе
Изменение голоса, то есть его напряженное звучание, может стать тем признаком, которая будет подавать сигнал, кофе для организма много. Фото: pixabay

Благодаря кофе можно уменьшить риск болезни Альцгеймера и Паркинсона, облегчить головную боль и здоровья печени.

Впрочем, этот напиток следует употреблять умеренно, чтобы не переборщить, пишет medikforum.

Изменение голоса, то есть его напряженное звучание, может стать тем признаком, которий будет подавать сигнал, что кофе для организма много.

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"Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат, который естественным образом выделяет смазку. Ее недостаток снижает вибрацию", - рассказал доктор Пол Брайсон с Кливлендского центра голоса.

Ранними симптомами голосового перенапряжение, может быть боль в горле, дискомфорт при разговоре, снижение высоты звука, потеря вокального диапазона, ощущение першения в горле, желание откашляться или прочистить горло, а также резкий или хриплый голос.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира. Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки.

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