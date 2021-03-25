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четверг, 25 марта 2021 14:00

Кофе перед тренировкой поможет сжечь жир

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Кофе перед тренировкой поможет сжечь жир
Согласно результатам, прием кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки может помочь увеличить сжигание жиров. Фото: pixabay

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира.

Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки, пишет "Курс".

Кофе популярно пить, как дополнение к рациону, но доказательств, полезно это или нет, нет.

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В эксперименте участвовали 15 мужчин, которые занимались спортивными упражнениями и принимали кофеин или плацебо в 8:00 и 17:00.

Согласно результатам, прием кофеина за 30 мин. до выполнения аэробной нагрузки может помочь увеличить сжигание жиров. Причем при упражнениях во 2-й половине дня эффект был выше.

Некоторые люди вместо завтрака пьют черный кофе с маслом, чтобы обуздать голод. Это полезнее латте или капучино, потому что без сахара, молока и сливок.

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