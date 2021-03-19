Диетологи определились с самим полезным напитком для похудения

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 378
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 819
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 657
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 882
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1485
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
7
6
7
5
6
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
С посадкой на бедрах и мини: какие модели юбок будут в тренде
С посадкой на бедрах и мини: какие модели юбок будут в тренде
Акцент на воротник и прозрачные ткани: какие платья надевать в новом сезоне
Акцент на воротник и прозрачные ткани: какие платья надевать в новом сезоне
Видео
Все видео
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 180
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 180
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 819
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 882
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 540
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 99
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
пятница, 19 марта 2021 19:00

Диетологи определились с самим полезным напитком для похудения

  Комментировать
Диетологи определились с самим полезным напитком для похудения
Черный кофе и зеленый чай помогают по-разному, но оба могут быть среди продуктов для похудения. Фото: pixabay

Зеленый чай и черный кофе рекомендуют пить для похудения, но без таких добавок, как молоко или сахар.

Оба напитка имеют низкую калорийность и богаты антиоксидантами, которые могут способствовать похудению, усиливая обмен веществ и ускоряя процесс сжигания жира, пишет ETimes.

В то же время неизвестно, что именно имеет большую пользу для похудения и укрепления здоровья в целом. Большинство людей пьют 3-4 чашки зеленого чая в день, чтобы сбросить лишние килограммы. В нем содержится кофеин и катехин, который является одним из видов антиоксидантов и может эффективно расщеплять излишки жира в организме. Зеленый чай также полезен для людей, страдающих от высокого уровня холестерина, проблем с сердцем и диабета ІІ типа, он снижает риск болезни Альцгеймера. Чай содержит витамины группы В, фолат, магний и флавоноиды, которых не хватает в традиционном чае с молоком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фрукты нельзя есть перед сном

Некоторые люди вместо завтрака пьют черный кофе с маслом или топленым маслом, чтобы обуздать голод. Это полезнее латте или капучино, потому что без сахара, молока и сливок. Как и зеленый чай, кофе также содержит кофеин, который может повысить бдительность и снизить риск диабета, усилить метаболизм, который подавит голод и уменьшит желание есть нездоровую пищу. Напиток также содержит много антиоксидантов и питательных веществ, таких как витамины В2, В3, В5, марганец, калий и магний. Его регулярное употребление может улучшить память и производительность.

Черный кофе и зеленый чай помогают по-разному, но оба могут быть среди продуктов для похудения. Однако по показателю общей пользы для здоровья зеленый чай - гораздо лучший вариант. Листья чая содержит больше антиоксидантов и питательных веществ.

В то же время и зеленый чай, и черный кофе надо пить умеренно. Не стоит употреблять более 2 чашек чая или кофе в день, иначе это повредит сну или здоровью сердца.

Диетологи рекомендуют людям, которые придерживаются диеты, выбирать для ужина мясо или рыбу с овощами. Хорошо также поужинать кефиром и другими кисломолочными продуктами. Каши, фрукты и продукты, содержащие медленные углеводы, не стоит есть на ночь, потому что они повышают уровень сахара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диетологи определились с самим полезным напитком для похудения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

Увидели первое солнечное затмение

Эмигранты ограбили банк за ночь

Назарбаев подал в отставку

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 17064
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14616
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 11799
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10278
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10170
Красота
Волосы, кожа, глаза: чем полезны для организма шелковые ткани
Волосы, кожа, глаза: чем полезны для организма шелковые ткани Просмотров: 108
Педикюр рекомендуют делать раз в 2 недели
Педикюр рекомендуют делать раз в 2 недели Просмотров: 90
Что надо есть, чтобы дольше и лучше спать
Что надо есть, чтобы дольше и лучше спать Просмотров: 468
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
7
 Просмотров: 558
"Ешьте то, что любите" - звездная фитнес-тренер поделилась секретами похудения
"Ешьте то, что любите" - звездная фитнес-тренер поделилась секретами похудения Просмотров: 270
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
Суд оправдал Пашинского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 188
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть