Диетологи определились с самим полезным напитком для похудения

Черный кофе и зеленый чай помогают по-разному, но оба могут быть среди продуктов для похудения. Фото: pixabay

Зеленый чай и черный кофе рекомендуют пить для похудения, но без таких добавок, как молоко или сахар.

Оба напитка имеют низкую калорийность и богаты антиоксидантами, которые могут способствовать похудению, усиливая обмен веществ и ускоряя процесс сжигания жира, пишет ETimes.

В то же время неизвестно, что именно имеет большую пользу для похудения и укрепления здоровья в целом. Большинство людей пьют 3-4 чашки зеленого чая в день, чтобы сбросить лишние килограммы. В нем содержится кофеин и катехин, который является одним из видов антиоксидантов и может эффективно расщеплять излишки жира в организме. Зеленый чай также полезен для людей, страдающих от высокого уровня холестерина, проблем с сердцем и диабета ІІ типа, он снижает риск болезни Альцгеймера. Чай содержит витамины группы В, фолат, магний и флавоноиды, которых не хватает в традиционном чае с молоком.

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Некоторые люди вместо завтрака пьют черный кофе с маслом или топленым маслом, чтобы обуздать голод. Это полезнее латте или капучино, потому что без сахара, молока и сливок. Как и зеленый чай, кофе также содержит кофеин, который может повысить бдительность и снизить риск диабета, усилить метаболизм, который подавит голод и уменьшит желание есть нездоровую пищу. Напиток также содержит много антиоксидантов и питательных веществ, таких как витамины В2, В3, В5, марганец, калий и магний. Его регулярное употребление может улучшить память и производительность.

Черный кофе и зеленый чай помогают по-разному, но оба могут быть среди продуктов для похудения. Однако по показателю общей пользы для здоровья зеленый чай - гораздо лучший вариант. Листья чая содержит больше антиоксидантов и питательных веществ.

В то же время и зеленый чай, и черный кофе надо пить умеренно. Не стоит употреблять более 2 чашек чая или кофе в день, иначе это повредит сну или здоровью сердца.

Диетологи рекомендуют людям, которые придерживаются диеты, выбирать для ужина мясо или рыбу с овощами. Хорошо также поужинать кефиром и другими кисломолочными продуктами. Каши, фрукты и продукты, содержащие медленные углеводы, не стоит есть на ночь, потому что они повышают уровень сахара.