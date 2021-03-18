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Диетологи советуют употреблять отруби перед едой - зачем

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Диетологи советуют употреблять отруби перед едой - зачем
Отруби перед едой способствуют похудению. Фото: pixabay

Тем, кто хочет похудеть, нужно начинать прием пищи с отрубей.

Медики утверждают, что можно съесть небольшую порцию перед основным приемом пищи и запить водой, передает lenta.ua

Именно этот продукт даст чувство насыщения, после чего человек съест гораздо меньше и не позволит себе переесть.

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Также диетологи рекомендуют людям, которые придерживаются диеты, выбирать для ужина мясо или рыбу с овощами. Хорошо также поужинать кефиром и другими кисломолочными продуктами. Каши, фрукты и продукты, содержащие медленные углеводы, не стоит есть на ночь, потому что после них повышается уровень сахара.

Также эксперты считают, что лучший спорт для похудения - это ходьба. Если ходить с определенной скоростью, можно запустить процесс сжигания жира.

Изнурительные тренировки и "пытка" голодом являются самым категоричным способами похудения. Однако существуют и другие методы. На первый взгляд, они кажутся странными, но не менее действенными, чем разнообразные диеты.

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