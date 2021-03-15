Ставьте банки и фотографируйте пищу: назвали 10 эффективных способов для похудения

Автор: pixabay.com Назвали 10 действенных способов для похудения

Изнурительные тренировки и "пытка" голодом является самым категоричным способами похудения. Однако существуют и другие методы. На первый взгляд, они кажутся странными, но не менее действенными, чем разнообразные диеты, пишет Еlle. Итак, что нужно делать, чтобы избавиться от лишних килограммов.

1. Ставьте банки

Имеются в виду те банки, которыми лечились лет 30-40 назад и которые надолго оставляли на теле красные пятна. Оказалось, этот древний метод китайской медицины способствует снижению веса: на спине сосредоточены энергетически точки, которые отвечают за сжигание жировых отложений. Кстати, такой способ похудения практикуют Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Анистон.

2. Развивайте обоняние

Если очень хочется есть, просто понюхайте банан, яблоко или листьев перечной мяты. Исследования показывают, что эти запахи способны "обмануть" наш мозг. А если еще и выпить стакан теплой воды, она расслабит стенки желудка и снимет мышечный спазм, от которого "сосет под ложечкой". Поэтому мятный чай без сахара - идеальная альтернатива перекуса.

3. Повяжите ленту на талию

Этот трюк передается француженками из поколения в поколение. Приобретите красивую шелковую ленту и носите ее под одеждой. Только свяжите ее не слишком туго. Так вы будете контролировать степень наполненности желудка. А в качестве бонуса - научитесь ровно держать спину за обедом.

4. Завтракайте легко

Начинайте день из более легких блюд. Идеально, если это будут свежие овощи и немного фруктов. Так организм получает необходимую ему энергию, но не тратит ее на переваривание пищи, а позволяет нам провести продуктивный рабочий день и с легкостью "дожить" до обеда. Вообще не завтракать и переедать утром - это две одинаковые крайности, которые нарушают ритм работы нашего организма.

5. Не ужинайте в одиночестве

Чем питательнее продукт, тем больше времени ему нужно посвятить: так насыщения может наступить быстрее, чем вы закончите есть. Неслучайно французы так любят длинные ужина в хорошей компании. Наслаждайтесь всем - и едой, и общением.

6. Фотографируйте еду

Ученые считают, что фотографируя блюда и уделяя немало внимания качеству фото или фильтров для его обработки, мы начинаем посылать в мозг сигналы о насыщении. К тому же, при внимательном рассмотрении фото, можно заметить лишние кусочки сыра в салате или слишком сильно прожаренные куски мяса. Словом, эта привычка способна значительно повысить качество того, что вы едите. А еще - благодаря таким фото легче вести дневник питания.

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7. Питайтесь при хорошем освещении

В ресторанах принято зажигать свечи не только для того, чтобы создать романтическую атмосферу, но и чтобы стимулировать вас заказать больше. Приглушенный свет тормозит сигналы о насыщении, которые организм подает в наш мозг. К тому же при плохом освещении вы менее склонны изучать то, что отправляете в рот, а это дополнительно снижает чувство удовлетворения.

8. Постелите на стол синюю скатерть

Ученые предполагают, что мы склонны съедать на 33% меньше, когда оказываемся в окружении посуды и предметов мебели темно-синего цвета. А голубые блики на блюдах предоставляют им менее аппетитный вид.

9. Повесьте на кухне зеркало

Или наклейте на холодильник зеркальную пленку. Искаженные очертания собственного тела, которые вы будете видеть, прежде чем потянуться за шоколадной пастой или очередным бутербродом, заставят вас десять раз подумать.

10. Пейте перед сном масло

Одно из главных правил детокса от Гвинет Пэлтроу: каждый день выпивать перед сном две ложки оливкового масла холодного отжима. Это очищает печень и улучшает вывод желчи.

Семена льна имеют сильное воздействие на организм и укрепление здоровья, в частности, пищеварения. Часто в рационе человека не хватает клетчатки. Взрослый человек в среднем получает всего 15 г пищевых волокон в день при рекомендованных 25 г для женщин и 38 г для мужчин.