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среда, 10 марта 2021 19:05

Семена льна помогают похудеть и имеют другие пользы для организма - исследование

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Семена льна помогают похудеть и имеют другие пользы для организма - исследование
Льняное семя способствует похудению, так как богатое растворимой клетчаткой, которая обеспечивает сытость надолго. Фото: pixabay

Семена льна имеют сильное воздействие на организм и укрепление здоровья, в частности, пищеварения.

Часто в рационе человека не хватает клетчатки, пишет eatingwell.com.

Взрослый человек в среднем получает всего 15 г пищевых волокон в день при рекомендованных 25 г для женщин и 38 г для мужчин. В двух столовых ложках измельченного льняного семени 16% суточной потребности в клетчатке для женщин и 11% для мужчин. Волокна укрепляют пищеварения и предотвращают запоры, а также борются со вздутием живота.

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Льняное семя способствует похудению, так как богатое растворимой клетчаткой, которая обеспечивает сытость надолго. Исследования утверждают, что льняное семя помогает с потерей веса, особенно в очень полных людей.

Одна из самых больших преимуществ льняного семени является высокое содержание растительных кислот Омега-3, что способствует здоровью сердца. Организм человека не может производить их самостоятельно, поэтому надо есть не только жирную рыбу, но и семена, которие укрепляют здоровье сердца и снижают риск инфарктов и инсультов.

Семена льна также снижают уровень холестерина. Они полезни для людей, страдающих атеросклерозом. Растворимая клетчатка связывает холестерин и как бы выталкивает его из организма.

Лен также эффективен в борьбе с гипертонией, так как уменьшает артериальное давление. Еще семяна льна могут помогать бороться с раком. В нем содержатся антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. А эти молекулы кислорода могут стать причиной развития злокачественных новообразований.

Растительная диета, согласно исследованию ученых из Немецкого федерального института, провоцирует ухудшение здоровья костей. В эксперименте участвовали 36 вегетарианцев и такое же количество людей, которые придерживаются смешанной диеты.

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