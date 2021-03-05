Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование

Исследователи утверждают, что вегетарианцы едят меньше питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей. Фото: pixabay

Растительная диета, согласно исследованию ученых из Немецкого федерального института, провоцирует ухудшение здоровья костей.

В эксперименте участвовали 36 вегетарианцев и такое же количество людей, которые придерживаются смешанной диеты, пишет "Курс".

Состояние костей всех участников оценивали по ультразвуковому измерению пяточной кости. Определили, что у вегетарианцев более низкие показатели ультразвука по сравнению с участниками, которые придерживались смешанной диеты.

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Также определили 12 биомаркеров в крови и моче участников, которые могут быть связаны с диетой и здоровьем костей. В большинстве случаев комбинация этих биомаркеров присутствовала в более низких концентрациях в вегетарианцев. Показатели ультразвука и биомаркеров свидетельствуют о плохом состоянии костной ткани людей, которые строго придерживаются растительной диеты.

Исследователи утверждают, что вегетарианцы едят меньше питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей, так как в основном они содержатся в пище животного происхождения.

Вегетарианство - вид питания, при котором человек не ест мясо, птицу, рыбу, морепродукты, а также яйца и молоко. Родиной считается древняя Индия. Больше подражателей проживает именно там, более 70%.