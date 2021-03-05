Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 108
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1008
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1233
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 576
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1323
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1980
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3636
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 909
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
5
10
3
4
4
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
&quot;Завтракаю в 11:00&quot; - 73-летняя модель поделилась секретом стройности
"Завтракаю в 11:00" - 73-летняя модель поделилась секретом стройности
&quot;Соль и перец&quot;. Какие сейчас тренды в покраске волос
"Соль и перец". Какие сейчас тренды в покраске волос
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 315
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 351
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 576
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 387
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 10:15

Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование

  Комментировать
Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование
Исследователи утверждают, что вегетарианцы едят меньше питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей. Фото: pixabay

Растительная диета, согласно исследованию ученых из Немецкого федерального института, провоцирует ухудшение здоровья костей.

В эксперименте участвовали 36 вегетарианцев и такое же количество людей, которые придерживаются смешанной диеты, пишет "Курс".

Состояние костей всех участников оценивали по ультразвуковому измерению пяточной кости. Определили, что у вегетарианцев более низкие показатели ультразвука по сравнению с участниками, которые придерживались смешанной диеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блогер назвал диетические продукты, от которых поправляются

Также определили 12 биомаркеров в крови и моче участников, которые могут быть связаны с диетой и здоровьем костей. В большинстве случаев комбинация этих биомаркеров присутствовала в более низких концентрациях в вегетарианцев. Показатели ультразвука и биомаркеров свидетельствуют о плохом состоянии костной ткани людей, которые строго придерживаются растительной диеты.

Исследователи утверждают, что вегетарианцы едят меньше питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей, так как в основном они содержатся в пище животного происхождения.

Вегетарианство - вид питания, при котором человек не ест мясо, птицу, рыбу, морепродукты, а также яйца и молоко. Родиной считается древняя Индия. Больше подражателей проживает именно там, более 70%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 14328
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 12385
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 10962
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8334
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты Просмотров: 7524
Красота
Сладкая вода, сок, кофе: почему этих продуктов следует избегать
Сладкая вода, сок, кофе: почему этих продуктов следует избегать Просмотров: 864
Назвали специю, которую надо есть, чтобы жить дольше
Назвали специю, которую надо есть, чтобы жить дольше Просмотров: 1836
Из-за нехватки какого гормона возникает бессонница
Из-за нехватки какого гормона возникает бессонница Просмотров: 3780
Назвали основные симптомы негатива жиров для организма
Назвали основные симптомы негатива жиров для организма Просмотров: 54
Блогер назвал диетические продукты, от которых поправляются
Блогер назвал диетические продукты, от которых поправляются Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде
Голосов: 292
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть