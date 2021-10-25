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вторник, 26 октября 2021 10:25

Новорожденной пересадили сердце животного
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Девочка родилась 14 октября 1984 года
Фото: people.com
Девочка умерла после пересадки сердца
Девочка родилась 14 октября 1984 года
Доктор Леонард Бейли пересадил младенцу сердце бабуина
Доктор Леонард Бейли с пациентом в 2009 году

26 октября 1984 года впервые ребенку пересадили сердце бабуина. Трансплантацию провел врач Леонардо Бейли в медицинском центре университета города Лома-Линда в Калифорнии.

Младенец Стефани Фей Боклер Трафаган родилась 14 октября 1984 года с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. В то время подобный диагноз был приговором. Единственное, что могло спасти жизнь девочки - пересадка сердца, но тогда таких не проводили. Бейли предложил матери выход. Пересадить ее ребенку сердце бабуина.

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Операция прошла успешно. Несмотря на это, юная пациентка прожила две недели, после чего начали отказывать поочередно все органы. 15 ноября девочка умерла от почечной недостаточности.

Случай с Фей стал известен каждому. Это вызвало бурные споры в США. Врача упрекали в удовлетворении собственного любопытства за счет жизни ребенка, много говорили о недостаточной информированности родителей. Уже после смерти девочки мать Тереза ​​Трафаган попросила Бейли не покидать свои исследования для того, чтобы спасти больше жизней. Через год мужчина провел первую трансплантацию сердца от младенца - младенцу. Ребенок прожил более 20 лет.

В Украине первую операцию по пересадке сердца провел кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров 2 марта 2001 года. Пациент умер через 11 дней - от почечной и печеночной недостаточности.

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21 сентября 2021-го впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку. Оперировали во Львовской больнице скорой помощи.

"Трансплантация сердца 13-летнему ребенку. На сегодня мгновенно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов", - говорит Борис Тодуров.

4 августа 2021 года впервые в Украине сделали пересадку сердца, почек и печени.

18 августа в Украине впервые пересадили костный мозг взрослому пациенту от неродственного донора. Стволовыми клетками для 18-летней Элины Торопенко из Монастырища Уманского района Черкасской области поделился 23-летний мужчина из Германии.

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Дата
26
октября

Новорожденной пересадили сердце животного

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