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вторник, 15 июня 2021 10:00

Глава МИД обматерил Путина

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Глава МИД обматерил Путина
Сейчас Андрей Дещица работает украинским послом. Фото: Facebook.com/andrii.desh

7 лет назад, 15 июня 2014 года, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица назвал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "х*йлом".

Глава МИД пришел вечером к гражданам, которые пикетировали посольство России в Киеве.

"Я за то, чтобы протестовали. Я готов с вами здесь стать и говорить: "Россия, убирайтесь из Украины", - сказал дипломат.

Вместе с протестующими Дещица спел "Путин - х*йло". В то же время он призвал проводить исключительно мирный протест. А присутствующий под посольством министр внутренних дел Арсен Аваков призвал не подыгрывать врагам Украины и не штурмовать здание.

Протестующие поставили перед входом в посольство автомобильные покрышки и бутылку с бензином.

Посольство РФ пикетировали из-за въезда российских танков на территорию Украины и сбитые неподалеку Луганска самолета Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военных. По данным следствия, к сбитию украинского самолета причастно российское военное руководство.

По данным следствия, к сбитию украинского самолета причастно российское военное руководство. Генерал-майор вооруженных сил РФ Евгений Никифоров отдал приказ боевику с ПВК Вагнер на уничтожение самолета.

Сейчас Андрей Дещица является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше.

Припевку "Путин - х*йло" впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове 30 марта 2014 на совместном марше с фанами "Шахтера".

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Дата
15
июня

Глава МИД обматерил Путина

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