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пятница, 14 мая 2021 18:01

Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем

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Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем
Яйца в рационе уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов. Фото: pixabay

От сердечно-сосудистых заболеваний можно защититься, если есть одно яйцо в день.

Результаты новейших исследований подтвердили этот факт, пишет health.harvard.edu.

Яйца в рационе уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов.

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Согласно исследованиям, люди, которые добавили в рацион одно яйцо в день, уменьшили риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и геморрагического инсульта на 18% и 28% по сравнению с людьми, которые их не употребляли.

Эксперимент проводили в Китае, в нем приняли участие более 400 тыс. взрослых в возрасте от 30 до 79 лет. Ученые изучали, как часто участники исследования употребляют яйца, а затем наблюдали за состоянием их здоровья в течение почти девяти лет.

Яйца на завтрак - один из самых популярных продуктов. Существует множество способов, как их приготовить, но не все они будут полезными. Белок для организма дают именно яичные белки. Также в них есть витамин A, B12, селен, холин и лютеин.

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