Яичница на завтрак может навредить: в каких случаях блюдо есть не стоит

Чтобы правильно приготовить яйца, их не стоит обжаривать, особенно добавляя много масла, или жира. Фото: pixabay

Яйца на завтрак - один из самых популярных продуктов.

Существует множество способов, как их приготовить, но не все они будут полезными, пишет UkrHealth.

Белок для организма дают именно яичные белки. Также в них есть витамин A, B12, селен, холин и лютеин.

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По словам диетологов, чтобы правильно приготовить яйца, их не стоит обжаривать, особенно добавляя много масла или жира. Именно эти продукты содержат много калорий и насыщенных жиров.

"Если вы жарите яйца на сливочном масле, то снижаете количество их полезных свойств. Яйца от природы содержат много белка и мало насыщенных жиров, но как только вы добавляете масло, количество последних растет", - рассказывает Кэтрин Басбаум, врач-диетолог.

Специалист Тара Томан советует отказаться не только от сливочного масла, но и от кокосового масла, а также от популярной добавки – бекона. Использование сливок, сыра и красного мяса увеличивает количество насыщенных жиров в завтраке.

Различные виды грибов по-своему полезны для человека. В них сбалансировано для человеческого организма содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и 18 полезных аминокислот. Белые грибы полезны для сердца, обмена веществ, повышения иммунитета, выработки гормонов, так же и для пигмента меланина в коже. В них содержатся микроэлементы K, Cu, S, P, Mn, которые насыщают организм и помогают поддерживать его работу.