Диетолог рассказала о пользе грибов для организма

Грибы содержат очень полезные элементы для человеческого организма. Фото: pixabay

Различные виды грибов по-своему полезны для человека.

В них сбалансировано для человеческого организма содержатся белки, жиры, углеводы и витамины и 18 полезных аминокислот, рассказала диетолог Ева Шишова.

По ее словам, белые грибы полезны для сердца, обмена веществ, повышения иммунитета, выработки гормонов, так же и для пигмента меланина в коже. В них содержатся микроэлементы K, Cu, S, P, Mn, которые насыщают организм и помогают поддерживать его работу.

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В боровиках есть алкалоид герценин, который лечит при стенокардии, туберкулезе, снижении общего тонуса.

Гриб дождевик в народной медицине применяют как кровоостанавливающее средство и при лечении почек. В шампиньонах содержатся антибиотики с широким спектром действия. Лисички есть природным антибиотиком, так как содержат дозы витамина А и B, селена и цинка. Также они полезны при сахарном диабете. Грузди используют при мочекаменной болезни как мочегонное средство.

Нередко люди, спеша утром, не успевают позавтракать и едят на ходу что угодно. Но скорость потребления пищи сказывается на фигуре. Ученые из Великобритании исследовали эту тенденцию. Они опросили 800 респондентов об их привычках, физических параметрах и рационе. Среди опрошенных были взрослые и дети.