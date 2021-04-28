Скорость приема пищи влияет на вес

Те, кто ест быстро и не слишком хорошо пережевывает продукты, имеют более высокие шансы растолстеть. Фото: pixabay

Нередко люди, спеша утром, не успевают позавтракать и едят на ходу что угодно.

Но скорость потребления пищи сказывается на фигуре, пишет popmech.

Ученые из Великобритании исследовали эту тенденцию. Они опросили 800 респондентов об их привычках, физических параметрах и рационе. Среди опрошенных были взрослые и дети.

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Согласно результатам, именно время, выделенное на прием пищи, непосредственно влияет на вес. Те, кто ест быстро и не слишком хорошо пережевывает продукты, имеют более высокие шансы растолстеть. Зато медленная трапеза позволяет быстрее утолить голод и не переедать.

По словам исследователей, проблемы с лишними килограммами возникают не только у детей и подростков, привыкших устраивать быстрые перекусы, но и у взрослых. При этом пол совсем не имеет значения. Дети, как правило, едят немного быстрее, чем их младшие братья или сестры.

День необходимо начинать с правильного завтрака. Однако многие традиционные утренние блюда являются не такими полезными, какими их считают. Классические утренние десерты - вафли, блины и французские тосты - бесполезны, говорят специалисты. Во-первых, в них содержится большое количество простых углеводов - из-за них ощутить сытость точно не удастся. А вот питательных веществ в этих блюдах совсем нет.