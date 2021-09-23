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Назвали плохую пищу, к которой быстро привыкают

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Назвали плохую пищу, к которой быстро привыкают
Первая в перечне пищи, к которой привыкают - пицца. Фото: pixabay

Некоторая пища может вызвать зависимость от нее.

Переедание недопустимо, так как оно вредит здоровью и способствует набору лишних килограммов, пишет newsyou.

Первая в перечне пищи, к которой привыкают - пицца.

Далее идет шоколад за его уникальный вкус. Чипсы благодаря пищевым добавкам имеют острый вкус, который нравится многим гурманам. За ними мороженое и печенье, их эффект подкрепляется ощущением сладкого вкуса.

Картофель-фри и бургеры вместе с газированной водой составляют комплекс фастфуда, к которому легко привыкнуть. Эксперты отметили еще торты и пирожные. В ТОП-20 включили сыр, бекон и жареную в панировке курятину. В список вошли шаурма, стейки и яйца. Перечень замыкают желейные конфеты, кексы с изюмом и различные орехи.

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Не следует слишком привязываться к пище, что обладает эффектом привыкания и превращает человека в "раба еды". Люди на эмоциональном уровне часто "заедают" стресс "чем-нибудь вкусненьким", из-за чего появляется излишняя полнота.

Выбирая варианты для завтрака, надо учитывать калорийность продуктов, содержание в ежедневной тарелке необходимых микро- и макроэлементов, клетчатки, витаминов. Время приема не влияет на эти показатели. Люди, которые завтракают каждый день, потом за день едят больше калорий, чем те, кто не завтракает, по словам ученых. Завтрак, как минимум, не помогает похудеть, а, возможно, и мешает.

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