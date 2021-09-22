Развенчали популярный миф о завтраке и похудении

Люди, которые завтракают каждый день, потом за день едят больше калорий, чем те, кто не завтракает, по словам ученых. Фото: pixabay

Выбирая варианты для завтрака, надо учитывать калорийность продуктов, содержание в ежедневной тарелке необходимых микро- и макроэлементов, клетчатки, витаминов.

Время приема не влияет на эти показатели, пишет metro.

Люди, которые завтракают каждый день, потом за день едят больше калорий, чем те, кто не завтракает, по словам ученых. Завтрак, как минимум, не помогает похудеть, а, возможно, и мешает.

На самом деле никакого весомого эффекта от приема пищи на скорость протекания химических процессов в организме нет.

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Вместо всего этого каждый должен найти путь, который ему больше подходит. Авторы исследования также предполагают, что качество доказательств низкое, поэтому стоит учитывать особенности организма.

Сегодня модно бить вегетарианцем и люди часто делают это без предварительной подготовки. Ведь с организмом многое может случиться, если отказаться от белка и жиров животного происхождения. Люди - мясоеды от природы, по словам врачей. Об этом свидетельствует строение челюсти, кишечника, пищеварительной системы. Отказываясь от мяса, необходимо четко понимать, что это повлияет на все органы и системы.