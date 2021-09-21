Как реагирует организм на резкий отказ от мяса

При отказе от мяса в организм перестают попадать витамины В12 и D, Омега-3, креатин и "хороший" холестерин. Фото: pixabay

Сегодня модно бить вегетарианцем и люди часто делают это без предварительной подготовки.

Ведь с организмом многое может случиться, если отказаться от белка и жиров животного происхождения, пишет РБК-Украина.

Люди - мясоеды от природы, по словам врачей. Об этом свидетельствует строение челюсти, кишечника, пищеварительной системы. Отказываясь от мяса, необходимо четко понимать, что это повлияет на все органы и системы.

Влияние на пищеварительную систему. Отказ от мяса может привести к запорам, диарее, вздутию живота. Поэтому продукт следует выводить постепенно, компенсируя сначала другим белком, например, рыбой.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Из-за чрезмерного употребления животного жира на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 13% у людей, которые отказались от мяса в пользу рыбы. И на 20-22% - у вегетарианцев и веганов. Отказ от мяса повышает риск возникновения инсульта на 20%.

Влияние на нервную систему. Красное мясо - незаменимый источник аминокислоты тирозин, которая отвечает за хорошее настроение. Также мясо богато витамином В12, при дефиците которого возникает анемия, постоянная усталость.

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Влияние на репродуктивную систему. При отказе от мяса в организм перестают попадать витамины В12 и D, Омега-3, креатин и "хороший" холестерин. Поэтому нарушается гормональный баланс как у мужчин, так и у женщин. Поэтому возникают проблемы с зачатием.

Кожа, волосы и ногти. Сначала состояние кожи, волос и ногтей улучшается. Но потом запускается обратный процесс. Нехватка Омега-3 может плохо сказываться на состоянии волос и кожи, будут высыпания, сухость.

Физическое состояние. Многие замечают, что при отказе от мяса испытывают легкость в теле. Но при активных физических нагрузках нужно правильное восстановление, ключевую роль в котором играет белок.

Витамин D важен для здоровья, но надо следить, чтобы не было его избытка в организме. Его избыток бывает нечасто. И это случается у людей, принимающих его долгое время и превышающих указанные в инструкции дозы. А это не позволяет контролировать витамин в крови.