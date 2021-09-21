Слишком много витамина D не приносит пользы организму

Раздражительность - это один из симптомов гиперкальциемии и избытка витамина D. Фото: pixabay

Витамин D важен для здоровья, но надо следить за тем, чтобы не было его избытка в организме.

Его много бывает нечасто и это случается у людей, которие его долго пьют, превышая указанные в инструкции дозы, что не позволяет контролировать содержание витамина в крови, пишет msdmanuals.

Раздражительность - это один из симптомов гиперкальциемии и избытка витамина D. Врачи советуют подкорректировать дозу принятого витамина, если заметно такое состояние.

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Одним из самых серьезных побочных эффектов большого количества витамина D является развитие камней в почках. Когда в организме увеличивается количество кальция, то есть около 2,1 тыс. мг в день, риск развития камней в почках значительно возрастает, согласно исследованию.

Из-за холодной и сырой погоды осенью обостряются хронические болезни. Поэтому организм надо готовить к осени, чтобы быть красивым и здоровым. Около 70% мелатонина у человека, который придерживается нормального распорядка дня, производится ночью: с 2:00 до 5:00. То есть осенью важен здоровый сон. Ложиться лучше не позднее 23:00, в комнате должно быть темно.