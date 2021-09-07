Что надо для подготовки организма к осени

Особенностью организма при переходе из лета в осень является то, что он чувствителен к погодным условиям и других неблагоприятных факторов. Фото: pixabay

Из-за холодной и сырой погоды осенью обостряются хронические болезни.

Поэтому организм надо готовить к осени, чтобы быть красивым и здоровым, пишет vitajournal.

Около 70% мелатонина у человека, который придерживается нормального распорядка дня, производится ночью: с 2:00 до 5:00. То есть осенью важен здоровый сон. Ложиться лучше не позднее 23:00, в комнате должно быть темно.

Особенностью организма при переходе из лета в осень является то, что он чувствителен к погодным условиям и другим неблагоприятным факторам. Питательные вещества, витамины, минералы и микроэлементы поступают в клетки с перебоями, обмен веществ замедляется. Поэтому человек чаще испытывает усталость, вялость и снижение работоспособности. Надо пить витамины для укрепления иммунитета и правильно питаться.

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В холодное время человек чаще бывает дома, поэтому ему не хватает витамина D. Чтобы этого не допустить, врачи рекомендуют сделать тест и показать его врачу: при необходимости он назначит препарат с витамином в нужной дозировке.

Начинается тыквенный сезон. Этот овощ не только дешевый, но и полезен. Его считают одним из лучших вариантов диетического питания. Именно тыквенная диета способствует быстрому похудению. Тыква дает ощущение сытости и одновременно есть наименее калорийной.