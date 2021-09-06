Диетический, содержит клетчатку, полезен для женщин - причины, почему нужно есть тыкву

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась. Причем – в разных сферах" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась. Причем – в разных сферах" - Гундорова
Просмотров: 126
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 801
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 315
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1044
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8181
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2349
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
5
7
3
5
6
Красота в простоте: идеи универсального маникюра на все случаи жизни
Красота в простоте: идеи универсального маникюра на все случаи жизни
Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета
Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1242
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1170
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 288
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
понедельник, 06 сентября 2021 23:46

Диетический, содержит клетчатку, полезен для женщин - причины, почему нужно есть тыкву

  Комментировать
Диетический, содержит клетчатку, полезен для женщин - причины, почему нужно есть тыкву
Тыква яркого цвета, так как содержит бета-каротин, который необходим для здоровья глаз. Фото: pixabay

Начинается тыквенный сезон, поэтому этот овощ не только дешевый, но и полезен.

Его считают одним из лучшим вариантом диетического питания, пишет wworld.com.ua

Именно тыквенная диета способствует быстрому похудению. Тыква дает ощущение сытости и одновременно есть наименее калорийной.

Улучшается работа кишечника за счет высокого содержания клетчатки. Она на 90% состоит из воды, и в одной порции тыквы содержится не более 50 калорий. Тыква яркого цвета, так как содержит бета-каротин, который необходим для здоровья глаз.

Имеет редкие антиоксиданты, предотвращающие образование катаракты и способствуют омоложению организма. Осенью тыква еще и укрепит иммунитет, борется с грибковыми, бактериальными, инфекционными и вирусными заболеваниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом

Особенно полезна тыква для женского здоровья, по словам диетологов. Если ее есть регулярно, то улучшится состояние кожи, исчезнут недостатки летнего загара и даже будет защита от рака.

Баклажаны низкокалорийные, поэтому легко перевариваются, их добавляют в рацион лечебных диет и диет для похудения. Содержат много марганца, поэтому их надо есть женщинам во время климакса и при предменструальном синдроме. Убирают раздражительность, плаксивость, перепады настроения. Полезный баклажан беременным, так как имеет много фолиевой кислоты, помогает справиться с отеками в период беременности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диетический, содержит клетчатку, полезен для женщин - причины, почему нужно есть тыкву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 7048
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 6480
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 3951
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 23 Просмотров: 3483
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 3213
Красота
Как ухаживать за кожей осенью
Как ухаживать за кожей осенью Просмотров: 54
Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину
Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину Просмотров: 279
Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом
Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом Просмотров: 108
Баклажанный сезон: кому полезно есть эти овощи
Баклажанный сезон: кому полезно есть эти овощи Просмотров: 1206
Ниацинамид: секрет чистой кожи
Ниацинамид: секрет чистой кожи Просмотров: 144
Больше всего комментируют
23
Виктора Ющенко отравили токсинами
4
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
3
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 51
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть