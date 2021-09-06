Диетический, содержит клетчатку, полезен для женщин - причины, почему нужно есть тыкву

Тыква яркого цвета, так как содержит бета-каротин, который необходим для здоровья глаз. Фото: pixabay

Начинается тыквенный сезон, поэтому этот овощ не только дешевый, но и полезен.

Его считают одним из лучшим вариантом диетического питания, пишет wworld.com.ua

Именно тыквенная диета способствует быстрому похудению. Тыква дает ощущение сытости и одновременно есть наименее калорийной.

Улучшается работа кишечника за счет высокого содержания клетчатки. Она на 90% состоит из воды, и в одной порции тыквы содержится не более 50 калорий. Тыква яркого цвета, так как содержит бета-каротин, который необходим для здоровья глаз.

Имеет редкие антиоксиданты, предотвращающие образование катаракты и способствуют омоложению организма. Осенью тыква еще и укрепит иммунитет, борется с грибковыми, бактериальными, инфекционными и вирусными заболеваниями.

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Особенно полезна тыква для женского здоровья, по словам диетологов. Если ее есть регулярно, то улучшится состояние кожи, исчезнут недостатки летнего загара и даже будет защита от рака.

Баклажаны низкокалорийные, поэтому легко перевариваются, их добавляют в рацион лечебных диет и диет для похудения. Содержат много марганца, поэтому их надо есть женщинам во время климакса и при предменструальном синдроме. Убирают раздражительность, плаксивость, перепады настроения. Полезный баклажан беременным, так как имеет много фолиевой кислоты, помогает справиться с отеками в период беременности.