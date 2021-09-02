Баклажанный сезон: кому полезно есть эти овощи

Состояние нервной системы улучшится, если есть баклажаны постоянно. Фото: pixabay

Благодаря баклажанам можно жить дольше и преодолеть сердечно-сосудистые болезни.

В 100 граммах баклажана содержится 25 ккал, поэтому он очень полезен для тех, кто худеет, пишет food.inmyroom.

Баклажаны низкокалорийные, поэтому легко перевариваются, их добавляют в рацион лечебных диет и диет для похудения.

Содержат много марганца, поэтому их надо есть женщинам во время климакса и при предменструальном синдроме. Убирают раздражительность, плаксивость, перепады настроения. Полезный баклажан беременным, так как имеет много фолиевой кислоты, помогает справиться с отеками в период беременности.

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Состояние нервной системы улучшится, если есть баклажаны постоянно, исчезнет бессонница, потому что овощ содержит витамины группы В. Полезно будет есть баклажаны при подагре, потому что они не дают возможности накапливаться мочевой кислоте. Баклажаны могут нормализовать водно-солевой баланс и липидный обмен.

Кабачки - это полезный овощ для людей, которые много сидят на работе. Кабачок эффективно стимулирует перистальтику кишечника благодаря его насыщенности пищевыми волокнами и водой. Поэтому кабачки полезны для профилактики "ленивого" кишечника, запоров, по ее словам.