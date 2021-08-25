Диетолог назвала основную пользу кабачков

Клетчатка овощей улучшает состояние кишечной микрофлоры кишечника. Фото: pixabay

Кабачки - это полезный овощ для людей, которые много сидят на работе.

Кабачок эффективно стимулирует перистальтику кишечника благодаря его насыщенности пищевыми волокнами и водой, объясняет диетолог Светлана Фус.

Поэтому кабачки полезны для профилактики "ленивого" кишечника, запоров, по ее словам.

Клетчатка овощей улучшает состояние кишечной микрофлоры кишечника: она служит питанием полезным бактериям, способствует росту их популяции в пищеварительном тракте. Также она связывает излишки холестерина, выводя их из тела естественным путем. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образование камней в желчном пузыре.

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Кабачки не отличаются большим количеством витаминов и минералов, утверждает диетолог. Однако в их состав входят важнейшие для работы организма и иммунной системы аскорбиновая и фолиевая кислоты. Кроме того, продукт насыщен каротиноидами - эти вещества очень полезны для поддержания хорошего состояния органов зрения.

Ежевика имеет много витаминов, но объедаться ягодой, особенно на голодный желудок, не стоит. Сезон на эту ягоду начинается в середине лета, поэтому именно сейчас она наиболее доступна. Ежевика, как черника и клюква, богатая антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ягода насыщенная минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Иммунитет окрепнет, если есть ягоду регулярно.