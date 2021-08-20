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понедельник, 23 августа 2021 23:46

Ягодный сезон: чем полезна и вредна ежевика

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Ягодный сезон: чем полезна и вредна ежевика
В некоторых может быть аллергия на ежевику. Фото: pixabay

Ежевика имеет много витаминов, но объедаться ягодой, особенно на голодный желудок, не стоит.

Сезон на эту ягоду начинается в середине лета, поэтому именно сейчас она наиболее доступна, пишет "Сегодня".

Ежевика, как черника и клюква, богатая антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ягода насыщенная минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Иммунитет окрепнет, если есть ягоду регулярно.

В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами - лимонной, винной, салициловой, яблочной. Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Еще один плюс - малокалорийность - в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

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В некоторых может быть аллергия на ежевику. Основные симптомы - тошнота, сыпь, отек слизистых. Специалисты советуют есть ежевику на голодный желудок внутри дня. Особенно если есть проблемы с желудком и другими органами пищеварения. Лучше ягоды обрабатывать термически, если есть проблемы со здоровьем. В день можно съедать не более 400 грамм ягод порционно.

Конец лета и начало осени - это время яблок. Фрукты безусловно полезны как для фигуры, так и для организма в целом. Но не всем людям их можно есть. О яблоках должны забыть те, у кого аллергия на косточковые плоды, по словам эксперта. Также они могут плохо повлиять на людей с гастритом или другими проблемами желудка.

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