Что делать людям, которым нельзя есть яблоки - ответ диетолога

Яблоки можно есть не всем. Фото: pixabay

Конец лета и начало осени - это время яблок. Фрукты безусловно полезны как для фигуры, так и для организма в целом.

Но не всем людям их можно есть, рассказала диетолог Марина Аплетyн.

О яблоках должны забыть те, у кого аллергия на косточковые плоды, по словам эксперта. Также они могут плохо повлиять на людей с гастритом или другими проблемами желудка.

"Если у человека есть гастриты, эрозивные гастриты или другие воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, фруктовая кислота может негативно отразиться на состоянии. Кроме того, яблочная кожура имеет достаточно жесткую консистенцию и также может раздражать слизистые", - сказала диетолог.

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Но люди с такими проблемами могут запекать яблоки. Так фрукты становятся менее кислотными, более мягкими и безопасными. Кроме того, термическая обработка увеличивает количество клетчатки в этом продукте.

Диетологи все чаще настаивают на том, что следует есть больше овощей. Они насыщают организм витаминами, дают минералы: железо, магний, фосфор, кальций, калий. Овощи и фрукты содержат органические кислоты и эфирные масла.