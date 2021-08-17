Назвали овощи, которые нужно есть ежедневно

Овощи и фрукты содержат в себе органические кислоты и эфирные масла. Фото: pixabay

Диетологи все чаще настаивают на том, что следует есть больше овощей.

Они насыщают организм витаминами, дают минералы - железо, магний, фосфор, кальций, калий, пишет eatingwell.

Овощи и фрукты содержат органические кислоты и эфирные масла.

Помидоры, например, имеют больше всего ликопина, что снижает риск онкологических заболеваний. В салате помидоры надо заправлять растительным маслом, так они лучше усвоятся.

Тыква содержит много антиоксидантов, включая бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Укрепляют здоровье глаз, кожи и дыхательной системы.

Свекла богата витаминами группы B, витаминами А, С, РР, калием, фосфором и незаменимыми аминокислотами. Активные вещества предотвращают появление сосудистых спазмов, чистят сосуды и снижают артериальное давление.

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Спаржа вкусная, полезная и из нее можно приготовить десятки разнообразных блюд. Является источником витаминов А, С, К, витаминов группы В и клетчатки, а калорий практически не содержит.

Продукты, в которых много сахара, если и натуральные, все равно не являются полезными. Фруктовую диету нужно начинать только после консультации с врачом. Если эта диета длится долго, в организме возникает дефицит белка. Белковое голодание не смогут компенсировать даже самые дорогие и самые полезные фрукты.