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понедельник, 16 августа 2021 23:46

Какие проблемы бывают от фруктовых диет

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Какие проблемы бывают от фруктовых диет
Сидеть на фруктовой диете нельзя тем, у кого проблемы с пищеварительной системой. Фото: pixabay

Продукты, в которых много сахара, даже если и натуральные, и все равно не являются полезными.

Фруктовую диету нужно начинать только после консультации с врачом, пишет sportobzor.

Если эта диета длится долго, то в организме возникает дефицит белка. Белковое голодание не смогут компенсировать даже самые дорогие и самые полезные фрукты. Во фруктах тоже нет жирных кислот, кальция, витамина В12, D и многих других необходимых для здоровья элементов. Без них организм плохо функционирует.

Сидеть на фруктовой диете нельзя тем, у кого проблемы с пищеварительной системой, особенно с гастритом или язвой. Категорически нельзя так питаться людям с аллергией.

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Диетологи советуют отказаться от семь дней фруктовой диеты. Вместо нее устроить один разгрузочный день на фруктах и ​​ягодах. Такой щадящий подход помогает организму очиститься без серьезного стресса и не требует специальной подготовки.

Кетодиета - это способ питания, согласно которому в рационе должно быть 80-90% жиров. Не каждая поджелудочная железа и желчный пузырь готовы переварить такое количество жира. Диета ограничительная - нет ягод, круп, бобовых и многих видов белка, что может привести к дефициту многих полезных веществ.

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