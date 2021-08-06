Что такое кетодиета и почему не все могут ее соблюдать

Диета ограничительная - нет ягод, круп, бобовых и многих видов белка. Фото: pixabay

Кетодиета - это способ питания, согласно которому в рационе должно быть 80-90% жиров.

Не каждая поджелудочная железа и желчный пузырь готовы переварить такое количество жира, рассказала диетолог Татьяна Лакуста, передает Сlutch.

"Сначала кетодиета возникла для облегчения состояния больных эпилепсией детей, и используется для сегодня по назначению и под контролем врача и в наши дни. Так можно снизить вес, так как она имеет смысл в переключении на сжигание собственных жиров. Но если человек не понимает, как дальше поддерживать вес, то после эффективного похудения он быстро вернется ", - говорит она.

Диета ограничительная - нет ягод, круп, бобовых и многих видов белка, что может привести к дефициту многих полезных веществ. Низкоуглеводные диеты, которых придерживаются два и более месяцев, повышают риск сердечно-сосудистой смерти, согласно исследованию.

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Поэтому кетодиету можно применять, если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. Должна быть уверенность, что человек выдержит дефициты витаминов, минералов, белка.

Диеты, которые очищают организм, еще и способствуют в борьбе с лишними килограммами. Человек избавляется от токсинов, стимулирует пищеварение, витаминизирует организм и вес уменьшается. За неделю следует выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день.