Проще не бывает: легкая диета, чтобы очистить организм

Овощи и фрукты должны быть в рационе человека, худеет. Фото: pixabay

Диеты, которые очищают организм, еще и способствуют в борьбе с лишними килограммами.

Человек избавляется от токсинов, стимулирует пищеварение, витаминизирует организм и вес уменьшается, пишет domashniy.

За неделю следует выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день.

Основные правила питания:

1. Есть не более трех раз в день, без перекусов. После перехода от бульона до более плотного меню график питания можно выстраивать по схеме 16/8. То есть 16 часов голода и восем часов: окно для еды, в которое входят три основных приема пищи.

2. Есть медленно. Научиться этому можно, в частности, если есть нерабочей рукой.

3. Вибирать продукты, которые насыщают надолго.

4. Включать овощи в каждый прием пищи.

5. Последний прием пищи планировать за два-три до сна.

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Запрещено при такой диете есть жирное мясо и мясопродукты, копчености; белый хлеб и кондитерские изделия; макаронные изделия и крупы (кроме овсяной) жирное цельное молоко, сыр, йогурты с добавками; сахар и сладости; алкоголь.

Обмен веществ в организме каждого человека имеет индивидуальную скорость. Процесс пойдет быстрее благодаря здоровому сну, тренировке, питанию и режиму питья. Некоторые продукты в рационе позволят ускорить обмен веществ, похудеть и стать здоровым.