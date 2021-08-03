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Что есть для ускорения обмена веществ

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Что есть для ускорения обмена веществ
Некоторые продукты в рационе позволят ускорить обмен веществ, похудеть и стать здоровым. Фото: pixabay

Обмен веществ в организме каждого человека имеет индивидуальную скорость.

Процесс пойдет быстрее благодаря здоровому сну, тренировке, питанию и режиму питья, пишет fitstars.

Некоторые продукты в рационе позволят ускорить обмен веществ, похудеть и стать здоровым.

Цельнозерновые продукты могут помочь сохранить размер талии и минимизировать другие факторы риска, по словам исследователей. Магний, калий и антиоксиданты в таких продуктах также могут снизить артериальное давление.

Вода ускоряет метаболизм на 24-30%, так как много энергии идет на нагрев воды до температуры тела.

Яблочный уксус очищает организм от токсинов и способствует активному сжиганию жиров, особенно на животе. Люди едят на 200-275 калорий меньше, если в рационе есть яблочный уксус.

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Красная фасоль - один из лучших продуктов для ускорения метаболизма, так как содержит резистентный крахмал, который не переваривается, но очищает кишечник.

Ходьба, велотренажер и плавание - это те физические нагрузки, которые помогут диете дать лучшие результаты. При этом нужно заниматься три-четыре раза в неделю от 30 до 40 мин. в день. Следуя этим условиям, за пять месяцев реально сбросить около 10 кг.

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