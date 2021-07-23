Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе

Ходьба, велотренажер и плавание - это те физические нагрузки, которые помогут диете дать лучшие результаты. Фото: pixabay

Брюшной тип ожирения - это когда вес больше накапливается на животе.

У него особенно негативные последствия для здоровья, рассказала диетолог Ольга Дедкова.

"Абдоминальное ожирение изменяет метаболизм и, в частности, способствует развитию артериальной гипертонии, болезней сердца. Оно диагностируется, если талия превышает 90 сантиметров. Когда жир накапливается внутри поджелудочной железы и печени, развивается сахарный диабет 2 типа, ожирение печени и даже печеночная недостаточность", - сказала она.

Специалист уверяет, что липосакция поможет убрать только подкожный жир, но не висцеральный, окружающий внутренние органы. Его можно избавиться только занимаясь спортом и правильным питанием. Диеты с ограничением не менее 1500 калорий в день в этом случае должен назначать специалист. Худеть надо медленно - до 2,5 кг в месяц.

"Метаболизм, которий меняется является трудной задачей для печени, которая уже нагружена внутренним жиром. Часто врач для коррекции веса подбирает медикаменты, поскольку абдоминальное ожирение осложняется другими заболеваниями", - уточнила диетолог.

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Ходьба, велотренажер и плавание - это те физические нагрузки, которые помогут диете дать лучшие результаты. При этом нужно заниматься три-четыре раза в неделю от 30 до 40 минут в день. Следуя этим условиям, за пять месяцев реально сбросить около 10 килограммов.

Наиболее опасна диета, суть которой заключается только в том, чтобы пить жидкость и не есть продуктов. Водные и чайные, а также детокс диеты сейчас популярны. Согласно с ограничениями этих диет, нужно отказаться от твердых продуктов. Этот метод быстрый и эффективный, но вместе с тем и вреден.