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понедельник, 19 июля 2021 23:46

Описали наиболее опасную диету

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Описали наиболее опасную диету
Организму для здорового функционирования нужна нормальная еда, иначе сердце не будет получать достаточно энергии для работы. Фото: pixabay

Наиболее опасна диета, суть которой заключается только в том, чтобы пить жидкость и не есть продуктов.

Водные и чайные, а также детокс диеты сейчас популярны, пишет Единственная.

Согласно с ограничениями этих диет, нужно отказаться от твердых продуктов. Этот метод быстрый и эффективный, но вместе с тем и вреден.

Организму для здорового функционирования нужна нормальная еда, иначе сердце не будет получать достаточно энергии для работы. Тогда тело будет забирать эту энергию из мышц и у человека не останется питательных веществ.

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Голодание на воде эксперты связывают с анорексией. Водной диеты они советуют вообще избегать. Иногда такие диеты все же могут быть полезными, но только в конкретных случаях и в конкретных пациентов.

Чтобы похудеть, придется сократить количество потребляемых калорий. Но экстремальные усечения могут быть чреваты неприятными последствиями. В частности, проблемами с кишечником.

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