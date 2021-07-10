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воскресенье, 11 июля 2021 00:52

Чем опасна низкокалорийная диета

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Чем опасна низкокалорийная диета
Фото: Pixabay

Чтобы похудеть, придется сократить количество потребляемых калорий. Но экстремальные усечения могут быть чреваты неприятными последствиями. В частности, проблемами с кишечником. К такому выводу пришло новое исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ученые изучили 80 летних женщин, чей вес варьировалась от слегка избыточного до тяжелого ожирения. В течение 16 недель половина участников под контролем придерживалась жидкой диеты, калорийность которой не превышала 800 калорий в день. Другая половина питалась как ранее и стала контрольной группой, пишет Ukrhealth.

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До и после периода исследования всем участникам был проведен анализ кишечного микробиома. В контрольной группе по завершении исследования изменений обнаружено не было. Однако в группе, сидит на низкокалорийной диете, они произошли.

Ученые отмечают, что бактерии адаптировались к поглощению большого количества сахаров, чтобы выжить. Это вызвало дисбаланс в типах бактерий с увеличением вредных-Clostridioides difficile. Их избыточное количество в организме способно вызвать диарею и колит. Заболевания могут перейти в хроническую форму даже при регулярном лечении.

Кардиолог рассказал, как быстро снизить давление без лекарств.

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