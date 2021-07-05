Как без лекарств быстро снизить давление: советы кардиолога

Дыхание животом снижает высокое давление в жару. Фото: wworld.com.ua

Нормальным показателем давления является 140/90. При таких цифр сосуды не повреждаются. Есть отдельные группы людей, у которых давление в коем случае не должно превышать 130/85. Это больные сахарным диабетом или сердечной или почечной недостаточностью.

Если верхние значения давления выше 180, нижние - по 120, и есть боль в груди, головокружение, тяжесть дыхания, то это состояние называется "гипертонический криз".

Об этом сообщил Gazeta.ua Андрей Капталан, столичный кардиолог.

"Если у вас резко повысилось давление, а возможности попасть к врачу в данный момент нет, попробуйте глубоко дышать. Ведь одним из самых частых причин повышенного давления является стресс", - пояснил врач.

Помощь при высоком давлении:

1. Сядьте, расслабьтесь и закройте глаза, делайте глубокие вдохи - старайтесь дышать не грудью, а животом. Задерживайте дыхание на 5-7 с. Это увеличит приток крови к внутренним органам и конечностей, благодаря чему артериальное давление снизится.

2. Можно принять валериану, или корвалол. Эти препараты являются мощным успокаивающим, помогают бороться со стрессом.

3. Охладите руки. По некоторым исследованиям, холодная вода замедляет частоту сердечных сокращений. Поэтому для того, чтобы снизить артериальное давление, можно подержать руки под струей холодной воды из крана.

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Высокое давление без лечения может привести к инфаркту, инсульту, ухудшение зрения, проблемы с потенцией, памятью.

Уровень давления зависит и от диеты, и от физических нагрузок, и от качества сна. Избыток соли, жиров и сахара в сочетании с неподвижным образом жизни может привести к высокому уровню давления.

Отек лодыжек и боль в животе могут быть признаком сердечной недостаточности. Кажется, что резкое жжение в желудке, а на самом деле будет болеть сердце. Также иногда может ощущаться боль в челюсти или спине. Боль в груди - один из самых распространенных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Боль носит характер сжатия. Появляются ощущение груза давит на грудь. Это нельзя игнорировать, особенно, если регулярно повторяется